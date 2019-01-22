Как Майкл Фелпс или как Трамп? Можно ли "обмануть" диету фастфудом

15 января американский Белый дом посетили с визитом члены команды «Клемсон Тайгерс» по американскому футболу. Так как работа государственных служащих в США парализована «шатдауном» (временной остановкой деятельности правительственных организаций), вызванных разногласиями между президентом и парламентом о расходных статьях бюджета, Дональду Трампу пришлось угощать гостей бургерами и прочим фастфудом.

Президент США лично заказал и оплатил «больше тысячи гамбургеров и т. д.» — и похвалил спортсменов, умявших скромный ужин всего за час: «Отличные парни и прекрасные едоки!» — написал Дональд Трамп в своем твиттере. Казалось бы, как может фастфуд сочетаться с диетой спортсменов?..

Однако несколько лет назад у всех на слуху была «диета Майкла Фелпса». Известный пловец и олимпийский чемпион поглощал на завтрак сэндвичи, блинчики с шоколадом и тосты с сахарной пудрой, на обед ел снова сэндвичи и полкило пасты, запивая всё это энергетическим напитком, а на ужин потчевал себя пиццей — и снова полукилограммом макарон и «энергетиком». В день выходило около 12 тысяч килокалорий (ккал) — при средней суточной норме в районе двух тысяч. Такое питание, по словам пловца, помогало ему выдерживать спортивные нагрузки. Однако уже в 2016 году он признавался, что сократил свой рацион примерно до трех с половиной тысяч килокалорий в сутки.

Майкл Фелпс на Олимпиаде в Пекине – 2008

(как раз во время "двенадцатитысячной" диеты)

// фото: Michael Goulding / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

А в последнее время много говорят и о так называемых «читмилах», или обманных приемах пищи — плановых высококалорийных срывах в правильном питании. Суть этой хитрости в том, чтобы стимулировать обмен веществ и разгрузку желудочно-кишечного тракта. А также, чего греха таить, немного снизить психологическое напряжение. Хотя сама идея — есть что хочется и при этом продолжать худеть — уже способна поднять настроение.

— Последствия вредных ужинов зависят прежде всего от того, как часто вы употребляете фастфуд, — говорит Екатерина Стрельникова, врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. — «Передозировка» грозит нарушениями желудочно-кишечного тракта — вздутием, расстройством и даже отравлением. Длительные «фастфудные диеты» могут приводить к изменению химических показателей крови и пагубно отражаются на внутренних органах. В перспективе к вышеперечисленному добавятся проблемы эндокринного характера — изменения затронут обменные процессы, почки, печень и поджелудочную железу.

Конфеты и, как ни странно, «ПП-батончики» также относятся к фастфуду: многие из них содержат химические сахарозаменители, которые при избыточном употреблении негативно влияют на эндокринную систему. Излишний выброс инсулина приводит к росту аппетита и перееданию. Именно поэтому тем, кто страдает ожирением, нельзя употреблять фастфуд даже после усердных тренировок.

Глутамат натрия в составе фастфуда «обманывает» вкусовые рецепторы и тем самым вызывает привыкание. Употребление таких блюд в течение недели приведет к тому, что нормальная еда будет казаться невкусной и пресной. Отсюда вывод: детям фастфуд вообще противопоказан.

Диетологи сходятся во мнении: один-два вредных читмила в месяц, скорее всего, пройдут бесследно для организма. Но помните, что в питании важна мера и внимание к своему организму!