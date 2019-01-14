В США задумались о допросе переводчиков со встречи Путина и Трампа

Юристы Палаты представителей США намерены обсудить возможность допросить переводчиков президента Дональда Трампа.

ABC News сообщает со ссылкой на свой источник, что к переводчикам, которые работали на встрече Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге, возникло «множество вопросов». По словам собеседника издания, члены Палаты представителей задумались о допросе переводчиков Трампа еще на прошлой неделе.

Ранее газета Washington Post написала, что Трамп приказал своему переводчику держать в секрете содержание их беседы с Путиным. Кроме того, американский лидер якобы забрал у него записи их разговора.

Отметим, что после июльской встречи Путина и Трампа в Хельсинки демократы в Палате представителей тоже собирались допросить американского переводчика, но республиканцы выступили против этого.

«В прошлом году мы стремились получить записи или показания переводчика, работавшего на личной встрече Трампа и Путина, — написал в своем Twitter член Демократической партии Адам Шифф. — Республиканцы в нашем комитете проголосовали против нашей инициативы. Они присоединятся к нам сейчас? Разве мы не должны узнать, действительно ли наш президент ставит "Америку превыше всего"»?

В начале января ФБР начало проверку в отношении президента США. В частности, следователи намерены выяснить, работал ли Дональд Трамп в интересах России. Подозрения о его связях с Москвой возникли у американских спецслужб еще во время президентских выборов в Америке в 2016 году.