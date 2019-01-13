Трамп назвал оскорбительными слухи о сокрытии деталей его бесед с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикации, уличающие его в сокрытии деталей встреч с Владимиром Путиным.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой сообщается, что президент США Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году. По данным газеты, американский лидер забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал не распространяться о том, что было сказано.

Кроме того, накануне газета The New York Times также приводила факты, свидетельствующие о том, что ФБР проводило расследование, касающееся угрожающих национальной безопасности США связей главы государства с Россией. При этом поводом для расследования ФБР послужило увольнение Дональдом Трампом директора ведомства Джеймса Коми.

Сам Дональд Трамп позднее выступил с резкой критикой данных публикаций.

«Думаю, это самая оскорбительная статья из всех, которые я читал», — заявил Трамп телеканалу Fox News в ответ на публикацию The New York Times.

Он пояснил, что в уволил Коми в связи с тем, что тот был «жутким лжецом и ужасно работал на посту директора ФБР».

Президент США также опроверг информацию газеты Washington Post о том, что он скрыл от своей администрации конкретное содержание беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году.

«Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой», — отметил президент в интервью.

Трамп также подчеркнул, что «ни у кого не возникало никаких вопросов» относительно его постоянных встреч в формате «с глазу на глаз» с лидерами других стран.