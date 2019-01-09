Ожирение назвали причиной рака кишечника у молодых людей

Исследование показало, почему рак кишечника все чаще угрожает молодым людям в возрасте от 20 до 30 лет.

Хорошо известно, что рак прямой и толстой кишки, как правило, является болезнью людей среднего и старшего возраста. Однако с некоторых пор он стал гораздо чаще поражать и более молодых пациентов, что весьма озадачило онкологов и эпидемиологов.

Новое исследование, проведенное американскими учеными, позволяет ответить на вопрос о том, почему это происходит. Вначале удалось выяснить, что с 1990-х годов люди в возрасте до 55 лет сталкивались с увеличением риска рака кишечника на 2% ежегодно, а родившиеся в 1990-е годы имеют уже в два раза более высокий риск развития рака прямой кишки и в четыре раза более высокий риск возникновения опухолей толстой кишки по сравнению с теми, кто появился на свет в 1950-е годы.

Авторы исследования подчеркивают, что ситуация не стабилизировалась, а продолжает ухудшаться. Все дело в том, что с 1980 года количество жертв ожирения более чем в 70 странах мира увеличилось в два раза. А исследование с участием 85 тысяч женщин в возрасте от 25 до 42 лет, за которыми наблюдали на протяжении 22 лет, показало, что риск колоректального рака напрямую зависит от индекса массы тела.

Когда учёные составили показатели массы тела с показателями данных видов опухолей кишечника среди молодых людей, то эти расчёты продемонстрировали прямую связь. А с учётом того, что эпидемия ожирения продолжает атаковать человечество, можно предположить, что эти опухоли будут и дальше всё более активно встречаться у людей значительно моложе 50 лет.