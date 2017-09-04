Еще одной причиной эпидемии ожирения оказалась домашняя пыль

Исследователи доказали, что пыль в доме может быть одной из причин развития ожирения.

Домашняя пыль заставляет нас чихать, она раздражает глаза и серьезно воздействует на здоровье, как показало исследование ученых из Nicholas School of the Environment в США. Его авторы связали домашнюю пыль и нарушения метаболической системы, которые приводят к скапливанию жировых клеток. Нарушителями процессов в метаболической системе часто становятся разного рода химические вещества, содержащиеся в бытовых предметах и пищевой упаковке, включая огнеупорные материалы и пестициды. Они проникают в домашнюю пыль, а потом попадают в организм человека вместе с воздухом.

Поначалу исследователи оценили образцы пыли на предмет концентрации самых разных загрязняющих веществ. Затем они исследовали воздействие этих веществ на организм мышей, когда измерили размер жировых клеток и общее количество жира в клетках, подверженных воздействию этих самых веществ из пыли. Оказалось, что жировые клетки-прекурсоры, отвечающие за восполнение популяции жировых клеток, развиваются даже после воздействия низкого уровня химических веществ. Жировые клетки-прекурсоры могут появляться после того, как химикаты влияют на эндокринную систему и нарушают нормальное развитие липидного метаболизма.

Отметим, что все эти выводы были сделаны на лабораторных мышах, а не на людях. Однако нарушения в работе метаболических систем отмечаются у многих людей, и наука всё ещё ищет причины постоянного роста их количества. По оценкам экспертов, дети употребляют до 50 мг домашней пыли каждый день, и нельзя исключить, что это является еще одной из причин эпидемии детского ожирения в развитых странах мира.