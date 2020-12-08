Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны

Фото: кадр из сериала "Грозный" / "Россия 1", в статье: кадры из фильмов / скриншоты YouTube

От Эйзенштейна до Талькова: топ-5 фильмов об Иване Грозном
Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?
Виктор Понедельник // стоп-кадр: YouTube

Понедельник ушел в субботу: советский футболист так и не дождался юбилейного Евро
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн//фото: сайт Белгородской епархии

Постарел лет на десять: опубликованы фото Ефремова в СИЗО Белгорода
В центре внимания
Чубайс пост сдал... // фото: АГН "Москва"; в статье: Global Look Press
Чубайс – "своеобразный Навальный", а Куликов – очередной "человек в погонах"
Дмитрий Быков: Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью
"Вакцинация в России бессмысленна!": врач Ковальков о запрете алкоголя после прививки

Новости дня

08 декабря, вторник

[12:10]Более 40 баров в Петербурге отказались закрываться на новогодье
[11:45]Число пострадавших в результате ЧП в бассейне Астрахани выросло до 32
[10:44]Причиной массовой эпилепсии у жителей Индии могла стать загрязненная вода
[10:19]Минкульту могут разрешить определять порядок обучения в детских школах искусств
[09:59]Журналисты НТВ, задержанные в Турции из-за сюжета о дронах, прилетели в Москву
[09:48]Весь 2021 год в школах для каждого класса будет предусмотрен отдельный кабинет
[09:12]Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия
[08:14]Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря

07 декабря, понедельник

[18:51]В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей
[17:57]Псковский активист добивался назначения помощником депутата в течение года
[17:12]Подозреваемый в поджоге отдела полиции в Красноярске арестован, статью изменили
[16:24]ФОМ: почти две трети россиян в возрасте 46-60 лет верят в угрозу атомной войны
[15:58]Госдуме рекомендовали разрешить блокировку YouTube за модерирование контента СМИ
[14:56]Сотрудников НТВ в Турции обвинили в шпионаже. Они снимали производство дронов
[14:19]Комиссар Совета Европы по правам человека раскритиковала новые законы об НКО
[14:15]Крымские мошенники обманули Юрия Лозу на 11 тысяч, дело завели спустя три месяца
[13:39]На юго-западе Москвы нашли тело ветерана, предположительно, покончившего с собой
[13:28]"Европейский акт Магнитского" подписан. Он вступит в силу 10 декабря
[13:13]Каждый пятый житель Москвы страдает от аллергии на кошек
[12:37]Эрнст: Рейтинги каналов определяет "бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора"
[12:10]Начало выпуска SSJ-100 с почти полной заменой компонентов намечено на 2024 год
[11:52]Тихановская пообещала в ближайшие дни опубликовать проект конституционной реформы
[11:06]Исследование показало провал стратегии импортозамещения через продуктовое эмбарго
[10:52]Грымов: присвоением званий актерам должны заниматься специальные организации
[09:58]На Алтае депутат расстрелял бывшую жену и её друга
[09:50]В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна
[09:14]РПЦ рассчитывает, что на праздники храмы будут открыты для прихожан
[08:56]Домашнее насилие, выборы в Венесуэле, похороны террориста. Главное к 7 декабря

06 декабря, воскресенье

[22:25]"Лез целоваться": Свидетель рассказали о нападении полицейского на 13-летнюю
[16:39]Малый и средний бизнес испытывает страх перед электронными трудовыми книжками
[16:06]На 95 задержанных на митингах во Франции пришлось 67 пострадавших полицейских
[15:39]"Поощряют реваншизм": МИД РФ прокомментировал позицию США по Курилам
[14:51]Сторонники Санду на митинге потребовали её досрочной инаугурации
[14:01]В Москве полицейский прострелил ногу 13-летней. СМИ пишут, он её домогался
[13:29]Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч
[12:44]Власти США считают россиян из Южных Курил японцами
[12:15]В России больше 29 тысяч заболевших за сутки – новый антирекорд
[11:14]Бывшая жена Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России
[10:30]Анаболики в Молдове, выборы в Венесуэле, невыездные в России. Главное к 6 декабря

05 декабря, суббота

[18:18]Сестер Хачатурян все-таки могут признать потерпевшими

Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны

Общество - Туризм
10:49, 08 декабря 2020

Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко только обмолвился об ограничениях на перемещения между регионами – и сразу началась паника.

В 2021 году нас ожидают длинные новогодние каникулы — до 10 января. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко обмолвился, что возможны ограничения на перемещения между регионами. Фраза быстро вызвала резкий резонанс: съездить на Новый год к родным, друзьям, просто на отдых в другие регионы — для многих обязательный компонент новогодних праздников. В итоге Минздраву пришлось давать разъяснения, что фраза была вырвана из контекста и такого экстрима на самом деле не планируется.

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал Sobesednik.ru, придется ли нам соблюдать на Новый год жесткий карантин.

Закроют ли Россию на карантин

– Туристические планы не корректируются. Есть какие-то локальные ограничения, как в Санкт-Петербурге, например, введены ограничения работы ресторанов и музеев в период новогодних праздников. Больше я, как представитель АТОР, ни о каких ограничениях не знаю, – заявил нам Горин. – А Минздрав, как я понял, уже объявил, что информация не соответствует действительности и вырвана из контекста.

– А закрытие регионов реально в принципе?

– Турпоездки у нас возобновились с 1 июля, даже несмотря на ограничения, которые есть и в принципе соблюдаются. У нас есть большой спрос на горнолыжные курорты России. Городские путешествия, увы, уже не так популярны из-за корректировок по загрузке количества билетов в театры, музеи. Это реальность. Но туроператоры и, главное, туристы адаптировались к этим ограничениям. Более того, программа кэшбек — возврат части средств, потраченных на путешествия по России — активно используется нашими туристами.

– Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал, что вопросы закрытия границ находятся в ведении регионов, им и решать.

– Это уже давно так. Но есть пример Казани, где не только не вводится ограничений на работу ресторанов, но рестораны будут работать даже в новогоднюю ночь.

Специфика этого сезона в том, что туристы будут проводить больше времени на свежем воздухе, и туристические программы уже адаптированы под это.

Во многих регионах даже в новогоднюю ночь рестораны будут работать до 23 часов, поэтому программы построены так, что до 23 часов проходит новогодний ужин, а потом мероприятие и встреча Нового года переносится на свежий воздух.

Но настроение поддерживает в том числе и начало массовой вакцинации, которая, надеемся, улучшит ситуацию с заболеваемостью. Пессимистических прогнозов я лично не поддерживаю. Более того, конкретно по Санкт-Петербургу туристические компании обратились к губернатору с просьбой скорректировать ограничения, которые были введены на период с 30 декабря по 10 января.

– Получается, сейчас в Санкт-Петербурге введены самые жесткие ограничения?

– С точки зрения сопутствующих сервисов — да. Гостиницы-то работают, но вот то, зачем туда многие едут — музеи, экскурсии, рестораны – будет ограничено. И это, конечно, плохо для туризма. Разумнее регулировать потоки — например, загрузку театров, как это уже есть в Москве: 25% от посадочных мест. Не закрытие ресторанов, а ограничение во времени или количеству посетителей. Потому что туристам нужны эти сервисы. Сидеть в гостинице-то никто не поедет.

«Чартеры в Великий Устюг к Деду Морозу появились впервые»

– У вас уже есть статистика, сколько людей выбрали поездки на новогодние каникулы в этом году?

– Большинство куда-то поедут: кто-то выбирает отдых за городом, кто-то — в горах. Если посмотреть на географию путешествий, тот же Калининград стал очень популярен, та же Казань. Все больше людей выбирается куда-то рядом со своими городами. Значительная часть выезжают на автомобилях, бронируют гостиницы. Если посмотреть на карту России, у нас 87 активных популярных туристических регионов.

– То есть почти все посчитали?

– Фактически все. Ни один регион полностью не закрыт.

– А вообще, насколько упал внутренний туризм из-за пандемии?

– Год очень сложный, сокращение турпоездок внутри России было на 30%. Но все ожидали, что падение будет гораздо больше. Туристическая отрасль смогла работать только с 1 июля, но в июле-октябре нам очень повезло хотя бы с погодой — был долгий бархатный сезон. В итоге в Краснодарском крае отдохнуло 9 млн человек, а в Крыму — 5 млн за 9 месяцев этого года, по итогам 12 месяцев будет больше.

– Но люди стали активнее ездить и по другим маршрутам, которые раньше не пользовались особой популярностью — Алтай, Байкал, где ограничением, по сути, служит только цена авиабилетов и, может, уровень сервиса.

– Да, этот год был уникален тем, что открылись новые туристические маршруты. Более популярным стало путешествие в Калининградскую область. Появились чартерные рейсы с недорогими билетами в Хакасию, на Алтай, на Байкал, в Мурманск, к северному сиянию.

Даже появились чартерные рейсы в Великий Устюг к Деду Морозу — такого никогда не было.

А объявленный кэшбек помог отправиться в такое путешествие еще со скидкой 20%, которая была на сайте Мир путешествий.рф. Из-за кэшбека мы отметили рост путешествий на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — то есть скидка сработала.

– Новогодняя статистика уже есть по поездкам?

– Рано еще! Авиабилеты сейчас покупаются, как правило, за 3-5 дней до полета, туры — за 10-14 дней до начала путешествия. Поэтому активное бронирование еще продолжается.  У нас есть зимняя столица России, традиционно часть туристов едет туда — в этом году это Калуга.

«Вырос спрос на СПА-комплексы после перенесенного коронавируса»

– Пандемия как-то повлияла на предпочтения туристов?

– Многие туристы выбирают оздоровительные туры. Лыжи, коньки, санки — эти возможности есть сейчас почти везде. Но пошел спрос на СПА-комплексы, восстановительные программы, особенно актуально после ковида. Санатории снова пользуются популярностью, особенно в части поправки здоровья после перенесенного заболевания — укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной системы, иммунитета.

– Зарубежный туризм сократится в этом году?

– У нас открыто 15 стран. Лидером по зарубежным путешествиям является Турция, с августа по текущее время уже 1,5 млн туристов отдохнули в Турции. Но это более летнее направление. Зимой большой популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты, где квота рейсов была увеличена — в начале было всего 4 рейса в неделю, сейчас уже 17. Также выполняется более 8 рейсов в неделю на Мальдивы, открыта Куба, Танзания (Занзибар). По этим направлениям наибольшее число бронирований в данный момент.

– Не все хотят дополнительных забот — тесты на ковид, справки по прилету, по возвращению...   

– Это наша реальность сейчас. Открываются страны, где эпидемиологическая обстановка стабильна, где очень серьезные меры контроля. В большинстве стран требуется сдача ПЦР-теста, как правило, в России, и потом еще – по прилету, будь то Куба или ОАЭ. На Мальдивы достаточно справки из России. Всю эту информацию нужно уточнять у своего туроператора, на сайте МИДа, Ростуризма.

Самые популярные горнолыжные курорты России в 2021 году

– Но большая часть сейчас выбирает легкие варианты путешествий по России. Говорят, Красная Поляна была выкуплена вся еще в ноябре.

– Сейчас, так как зимние европейские курорты закрыты для российского туриста, основная точка притяжения — это горнолыжки в России. Не только Красная Поляна, Роза Хутор, Горки Город. Кто-то выбирает отели в Краснодарском крае в прибрежной линии — они зимой дешевле, но можно пользоваться железнодорожными экспрессами или автобусными трансферами в горы.

Роза Хутор

Также популярен Шерегеш, большой спрос на Приэльбрусье, Домбай, Чегет, Белокуриху, Абзаково — самая обширная география. Многие могут найти горнолыжные возможности рядом со своим домом. В горнолыжной Европе будут работать только Австрия, Швейцария, но лишь на своих внутренних туристов.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Новый год

Рубрика: Туризм

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Туризм

Более 40 баров в Петербурге отказались закрываться на новогодье
Фото в статье: Global Look Press

Туризм

Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Петербург, Дворцовая площадь // Global Look Press

Туризм

Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
Политика
Белковский: Новая миссия Чубайса – общение с Байденом и снятие санкций с России
"Категорически плохо": Потапенко раскрыл, как в Кремле за глаза называют Владимира Путина
Путин может уйти? Гращенков назвал назначение Чубайса важным элементом транзита власти
От курортного романа к спасительной любви: что связало Юлию и Алексея Навальных
Общество
Мир держится на Путине и Христе: Киселев, Васильев и Поплавская в опросе Sobesednik.ru
Полезнее президента, круче Человека-паука: костромич в маске Путина сражается за чистую планету
Жизнь для других: после смерти дочери жительница Татарстана стала ангелом-хранителем особенных детей
Александр Чухлебов: 2020 год еще преподнесет неприятные сюрпризы
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Высшее чиновничество гибнет во время боевых развлечений – охоты и реконструкции; во время мужских праздников, на которых они только и могут реализоваться как мужчины. И эта смерть кажется мне более героической, чем такая жизнь

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы»

Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Культура и ТВ
Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля
Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов
"Преступить черту": "Преступления и наказание" с Марио Касасом
Казючиц после Колтового долго не проработает: таролог о перспективах программы "ДНК" на НТВ
Шоу-бизнес
"Буду жить в племени аборигенов!": Наташа Королёва шокировала поклонников отчаянным шагом
"Чуть не загнулась!": Елена Воробей впервые рассказала, как переболела коронавирусом
"Мне бы самой выжить": Наташа Королева рассказала об увольнении музыкантов
Никас Сафронов назвал идеальный состав звезд для "Голубых огоньков"

Здоровье
"Мы первые, как Гагарин в космосе": как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
С аллергией на арахис у детей можно покончить постепенно
Черная смородина поможет сбалансировать уровень сахара в крови
Ученые доказали, что раковые клетки пробуждаются из-за испытываемого людьми стресса
Туризм
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Дмитрий Медведев лишился квартиры
Столбун спекулировал на горе людей и обещал им легкие решения трудных ситуаций // фото: стоп-кадр с YouTube
Изображая Бога: Как Виктор Столбун "лечил" детей побоями и зачем к нему шли целыми семьями
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Петр Рыков // фото в статье: телеканал «Dомашний»
Исполнитель главной роли в сериале "Женский доктор":
Одиночество меня не тяготит
Дочь Калашникова // фото в статье: Global Look Press
Дочь Калашникова:
Живу на то, что осталось в наследство от папы
Илья Резник с женой // фото в статье: Instagram, Global Look Press
Илья Резник:
Мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
Юрий Шатунов // фото: соцсети
Андрей Разин: Шатунов может умереть от коронавируса!
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Брака уже не было: вскрылись новые детали отношений Колтового и Климовой
Александр Колтовой // Фото: Instagram
"Недолго горевала!": подругу Колтового застукали в объятиях "сына Зайцева"
Фото: Instagram
Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
Фото: скриншот YouTube
Ядовитое озеро: кто загрязняет Тольятти опасными химотходами
 АГН "Москва"
Новое мировоззрение: Москва сокращает производство мусора
Фото: соцсети
Последняя открытка: В Амурской области простились с "ледовым художником"
Как "топят" российские лекарства: проблемы отрасли на примере "Арбидола"
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Маски сброшены или "химия" беззакония
^