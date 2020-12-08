Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны

Глава Минздрава Михаил Мурашко только обмолвился об ограничениях на перемещения между регионами – и сразу началась паника.

В 2021 году нас ожидают длинные новогодние каникулы — до 10 января. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко обмолвился, что возможны ограничения на перемещения между регионами. Фраза быстро вызвала резкий резонанс: съездить на Новый год к родным, друзьям, просто на отдых в другие регионы — для многих обязательный компонент новогодних праздников. В итоге Минздраву пришлось давать разъяснения, что фраза была вырвана из контекста и такого экстрима на самом деле не планируется.

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал Sobesednik.ru, придется ли нам соблюдать на Новый год жесткий карантин.

Закроют ли Россию на карантин

– Туристические планы не корректируются. Есть какие-то локальные ограничения, как в Санкт-Петербурге, например, введены ограничения работы ресторанов и музеев в период новогодних праздников. Больше я, как представитель АТОР, ни о каких ограничениях не знаю, – заявил нам Горин. – А Минздрав, как я понял, уже объявил, что информация не соответствует действительности и вырвана из контекста.

– А закрытие регионов реально в принципе?

– Турпоездки у нас возобновились с 1 июля, даже несмотря на ограничения, которые есть и в принципе соблюдаются. У нас есть большой спрос на горнолыжные курорты России. Городские путешествия, увы, уже не так популярны из-за корректировок по загрузке количества билетов в театры, музеи. Это реальность. Но туроператоры и, главное, туристы адаптировались к этим ограничениям. Более того, программа кэшбек — возврат части средств, потраченных на путешествия по России — активно используется нашими туристами.

– Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал, что вопросы закрытия границ находятся в ведении регионов, им и решать.

– Это уже давно так. Но есть пример Казани, где не только не вводится ограничений на работу ресторанов, но рестораны будут работать даже в новогоднюю ночь.

Специфика этого сезона в том, что туристы будут проводить больше времени на свежем воздухе, и туристические программы уже адаптированы под это.

Во многих регионах даже в новогоднюю ночь рестораны будут работать до 23 часов, поэтому программы построены так, что до 23 часов проходит новогодний ужин, а потом мероприятие и встреча Нового года переносится на свежий воздух.

Но настроение поддерживает в том числе и начало массовой вакцинации, которая, надеемся, улучшит ситуацию с заболеваемостью. Пессимистических прогнозов я лично не поддерживаю. Более того, конкретно по Санкт-Петербургу туристические компании обратились к губернатору с просьбой скорректировать ограничения, которые были введены на период с 30 декабря по 10 января.

– Получается, сейчас в Санкт-Петербурге введены самые жесткие ограничения?

– С точки зрения сопутствующих сервисов — да. Гостиницы-то работают, но вот то, зачем туда многие едут — музеи, экскурсии, рестораны – будет ограничено. И это, конечно, плохо для туризма. Разумнее регулировать потоки — например, загрузку театров, как это уже есть в Москве: 25% от посадочных мест. Не закрытие ресторанов, а ограничение во времени или количеству посетителей. Потому что туристам нужны эти сервисы. Сидеть в гостинице-то никто не поедет.

«Чартеры в Великий Устюг к Деду Морозу появились впервые»

– У вас уже есть статистика, сколько людей выбрали поездки на новогодние каникулы в этом году?

– Большинство куда-то поедут: кто-то выбирает отдых за городом, кто-то — в горах. Если посмотреть на географию путешествий, тот же Калининград стал очень популярен, та же Казань. Все больше людей выбирается куда-то рядом со своими городами. Значительная часть выезжают на автомобилях, бронируют гостиницы. Если посмотреть на карту России, у нас 87 активных популярных туристических регионов.

– То есть почти все посчитали?

– Фактически все. Ни один регион полностью не закрыт.

– А вообще, насколько упал внутренний туризм из-за пандемии?

– Год очень сложный, сокращение турпоездок внутри России было на 30%. Но все ожидали, что падение будет гораздо больше. Туристическая отрасль смогла работать только с 1 июля, но в июле-октябре нам очень повезло хотя бы с погодой — был долгий бархатный сезон. В итоге в Краснодарском крае отдохнуло 9 млн человек, а в Крыму — 5 млн за 9 месяцев этого года, по итогам 12 месяцев будет больше.

– Но люди стали активнее ездить и по другим маршрутам, которые раньше не пользовались особой популярностью — Алтай, Байкал, где ограничением, по сути, служит только цена авиабилетов и, может, уровень сервиса.

– Да, этот год был уникален тем, что открылись новые туристические маршруты. Более популярным стало путешествие в Калининградскую область. Появились чартерные рейсы с недорогими билетами в Хакасию, на Алтай, на Байкал, в Мурманск, к северному сиянию.

Даже появились чартерные рейсы в Великий Устюг к Деду Морозу — такого никогда не было.

А объявленный кэшбек помог отправиться в такое путешествие еще со скидкой 20%, которая была на сайте Мир путешествий.рф. Из-за кэшбека мы отметили рост путешествий на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — то есть скидка сработала.

– Новогодняя статистика уже есть по поездкам?

– Рано еще! Авиабилеты сейчас покупаются, как правило, за 3-5 дней до полета, туры — за 10-14 дней до начала путешествия. Поэтому активное бронирование еще продолжается. У нас есть зимняя столица России, традиционно часть туристов едет туда — в этом году это Калуга.

«Вырос спрос на СПА-комплексы после перенесенного коронавируса»

– Пандемия как-то повлияла на предпочтения туристов?

– Многие туристы выбирают оздоровительные туры. Лыжи, коньки, санки — эти возможности есть сейчас почти везде. Но пошел спрос на СПА-комплексы, восстановительные программы, особенно актуально после ковида. Санатории снова пользуются популярностью, особенно в части поправки здоровья после перенесенного заболевания — укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной системы, иммунитета.

– Зарубежный туризм сократится в этом году?

– У нас открыто 15 стран. Лидером по зарубежным путешествиям является Турция, с августа по текущее время уже 1,5 млн туристов отдохнули в Турции. Но это более летнее направление. Зимой большой популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты, где квота рейсов была увеличена — в начале было всего 4 рейса в неделю, сейчас уже 17. Также выполняется более 8 рейсов в неделю на Мальдивы, открыта Куба, Танзания (Занзибар). По этим направлениям наибольшее число бронирований в данный момент.

– Не все хотят дополнительных забот — тесты на ковид, справки по прилету, по возвращению...

– Это наша реальность сейчас. Открываются страны, где эпидемиологическая обстановка стабильна, где очень серьезные меры контроля. В большинстве стран требуется сдача ПЦР-теста, как правило, в России, и потом еще – по прилету, будь то Куба или ОАЭ. На Мальдивы достаточно справки из России. Всю эту информацию нужно уточнять у своего туроператора, на сайте МИДа, Ростуризма.

Самые популярные горнолыжные курорты России в 2021 году

– Но большая часть сейчас выбирает легкие варианты путешествий по России. Говорят, Красная Поляна была выкуплена вся еще в ноябре.

– Сейчас, так как зимние европейские курорты закрыты для российского туриста, основная точка притяжения — это горнолыжки в России. Не только Красная Поляна, Роза Хутор, Горки Город. Кто-то выбирает отели в Краснодарском крае в прибрежной линии — они зимой дешевле, но можно пользоваться железнодорожными экспрессами или автобусными трансферами в горы.

Роза Хутор

Также популярен Шерегеш, большой спрос на Приэльбрусье, Домбай, Чегет, Белокуриху, Абзаково — самая обширная география. Многие могут найти горнолыжные возможности рядом со своим домом. В горнолыжной Европе будут работать только Австрия, Швейцария, но лишь на своих внутренних туристов.