Мурашко заявил, что все ограничения по коронавирусу в России снимутся в феврале

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил прогноз о снятии коронавирусных ограничений к февралю 2021 года.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

Как считает глава Минздрава, говорить о переходе в «фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни» можно будет после завершения процесса формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

В июне Мурашко говорил, что прервать цепочку распространения COVID-19 может лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России. Тогда министр предположил, что снятие всех ограничительных мер может произойти в феврале будущего года.

23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус предупредил, что изменения из-за COVID-19 оказались настолько масштабными, что большинство людей в мире все еще уязвимы для коронавирусной инфекции. Вернуться к «старой нормальности» уже нельзя.