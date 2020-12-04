Туристический бизнес в Питере требует компенсации за новогодний локдаун

Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг направил в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова письмо с требованием смягчить введенные ограничения для отелей и ресторанов. На новогодние праздники в Северной столице запрещена работа ресторанов и учреждений культуры.

Профессиональное сообщество заявило, что решение властей создает условия для неравной конкуренции между туристическими отраслями регионов. Для малого бизнеса последствия праздничного локдауна могут стать фатальными.

«Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка», — цитирует письмо совета «Фонтанка».

При этом представители бизнеса отвечают, что одновременно с ограничительными мерами не предлагается никакой финансовой поддержки для бизнеса, хотя предприниматели теряют до 95% оборота.

Напомним, ранее вице-губернатор Елин через журналистов обратился к туристам, попросив их не приезжать на новогодние каникулы в Петербург из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.