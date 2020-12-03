Вице-губернатор Петербурга просит туристов не приезжать в Северную столицу

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на встрече с журналистами попросил туристов не приезжать в город в грядущие новогодние праздники.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города», — цитирует ТАСС Елина.

До этого власти в Петербурге решили закрыть на период новогодних праздников все кафе, музеи и театры. Также будут отменены все концерты.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3 692 новых пациента с ковидом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано почти 137 тысяч случаев заражения.