Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит

Директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе перечислила в интервью Sobesednik.ru самые популярные направления на новогодние каникулы, которые в 2021 году придутся на разгар пандемии коронавируса.

В Госдуме россиянам предложили присмотреться на Новый Год к Сочи, Мурманской области и Калуге, которая в этом году объявлена новогодней столицей России. Какие направления выбирают сами россияне и как изменились цены, выяснял Sobesednik.ru.

Ситуация с коронавирусом не только в мире, но даже в разных российских регионах меняется каждый день. На этой неделе власти Петербурга заявили о серьезных ограничениях на новогодние праздники: с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года рестораны, музеи, театры и прочие заведения будут закрыты. Делать в Санкт-Петербурге нечего, но на всякий случай туристов еще раз настоятельно попросили не приезжать.

– Кто-то не отказывается от поездок, а перебронирует Санкт-Петербург на более поздние даты – на 3-4 января, с этого времени рестораны начнут работать в ограниченном режиме, – говорит Майя Ломидзе, российский специалист в области туриндустрии, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам Ломидзе, традиционные лидеры новогоднего отдыха – Москва и Петербург – не добирают в этом году по спросу 85%. По-прежнему высокий спрос на Сочи и Краснодарский край, хотя он и немного ниже, чем обычно.

– Цены на внутренние туры в этом году, конечно, выросли, но незначительно. В бюджетном сегменте подорожание составило всего 5%, – говорит Ломидзе.

Мурманская область, путешествие в русскую Лапландию, в этом году – новый продукт, который пользуется неплохим спросом.

– Запустили чартеры, и это отразилось на цене, – объясняет Ломидзе. – Чартерные программы появились также в Бурятию на зимний Байкал и на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Разброс цен в зависимости от класса отеля большой.

В Сочи можно слетать на горнолыжный курорт и за 25 тысяч рублей (бюджет), и за 150-200 тысяч рублей (люкс, 7 дней из расчета при проживании двух человек в номере).

– Хорошим спросом пользуется Карелия с карельским Дедом Морозом. Мне кажется, будет еще хороший спрос на Казань, там пока не собираются закрывать рестораны, – рассказывает эксперт. – В Калининграде сложная эпидемиологическая ситуация, да и Балтика зимой не очень.

А вот Золотое Кольцо и Калуга особого интереса у туристов не вызывают. Спрос на них незначительный.