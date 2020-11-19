Локдаун в Москве с 20 декабря по 20 января: введет ли Собянин жесткий карантин?

Жителей столицы морально готовят к полной изоляции на время удлиненных новогодних праздников. Что говорят власти?

Когда может начаться и закончиться новогодний карантин в Москве в 2020-2021 году?

Чем ближе 2021 год, тем сильнее Москва полнится слухами о введении жесткого локдауна (режима полной изоляции. – Прим. Sobesednik.ru) в период новогодних каникул, которые могут начаться раньше запланированного и продлиться аж до 20 (или 24) января.

10 ноября мэр Москвы Собянин заявил о введении частичных ограничений в столице в период с 13 ноября по 15 января. Среди ограничительных мер — переход на дистанционку для студентов, ограничение работы развлекательных заведений в ночное время (с 23.00 до 6.00 они не должны принимать посетителей), ограничение по количеству зрителей (до 25%) в кинотеатрах и театрах и т.д.

Анонсированные меры выгладят вполне гуманно и не запрещают работу общественных заведений полностью. Кинотеатры, парикмахерские, торговые центры, рестораны и кафе по-прежнему открыты.

Однако, как узнал Sobesednik.ru, среди московских предпринимателей ходят слухи о полном и длительном локдауне на период новогодних праздников. И даже называется вероятная дата начала «остановки всего» – 20 декабря, которая выглядит логично: в двадцатых числах обычно начинается предпраздничная суета, люди готовятся к Новому Году, делают покупки, устраивают корпоративы.

– Думаю, надо готовиться к жесткому локдауну с 20 декабря по 20 января, когда будут закрыты все рестораны, – делится с Sobesednik.ru предприниматель, владелец фудкорта «Подсолнухи Art&Food » Андрей Ковалев. – Среди представителей ресторанного бизнеса ходят такие разговоры. Сейчас в кафе и ресторанах людей намного меньше, чем раньше.

Недавно вел переговоры в одном крутом ресторане на Патриарших прудах: кроме нас, была еще одна компания, а раньше там все столики были заняты. Люди боятся заразиться.

Дмитрий Потапенко оценил шансы введения новогоднего локдауна в Москве

– Я оцениваю шансы локдауна как 60%, – прокомментировал слухи бизнесмен Дмитрий Потапенко. – Вы знаете, что сегодня зарегистрировано самое большое количество смертей (18 ноября было зарегистрировано 457 смертей от коранавируса. – Прим. Sobesednik.ru), поставлен новый рекорд и по заболевшим тоже. Еще пару дней назад цифры гульнули выше 21 тысячи, сегодня 20 985. Все говорит о том, что мы скоро выйдем на плато, но истерить не следует.

Другое дело, что вся проблема наших чиновников в том, что им надо демонстрировать, будто они что-то делают. Я не знаю, до какой степени истерии и страха за собственные жизни они могут дойти.

Московские кафе и рестораны в новогодние праздники могут совсем опустеть // фото: Global Look Press

Потапенко считает локдаун мерой избыточной и абсолютно не обоснованной. По его словам, рассчитывать на прежнюю активность москвичей в новогодние праздники, как это было до коронавируса, когда кафе и моллы ломились от посетителей, не стоит.

– Модель экономики мира фундаментально изменилась, мы перешли на мобилизационную модель производства и потребления. В этом году не будет того всплеска новогодних продаж, который был ранее, – уверен бизнесмен.

Люди потеряли уверенность в завтрашнем дне, в том, что завтра у них будет работа – и это совершенно правильно. Забудьте модель предыдущих лет, в этом году все будет крайне спокойно и без введения локдауна, – считает Потапенко.

По мнению Дмитрия Потапенко, полный локдаун в новогодние праздники 2020-2021 года, если он будет, добьет ресторанный бизнес – целую отрасль экономики, которая дает рабочие места и деньги в бюджет.

– Собянин – это единственный, на мой взгляд, из градоначальников, кто понимает всю тяжесть ситуации и пытается пройти между Сциллой и Харибдой. Но он находится под огромным давлением абсолютно непрофессиональных, по моему мнению, советов, огромного количества групп, которые требуют от него реакции, – отмечает Потапенко.

Sobesednik.ru направил официальный письменный запрос в пресс-службу мэра Москвы с вопросом о том, будет ли введен локдаун с 20 декабря 2020 года на новогодние праздники и как долго он может продлиться. Никакого комментария от столичных властей мы пока не получили.