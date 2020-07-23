Кому вернут 15 000 рублей за отдых в России: условия, список регионов и суммы

Асооциация туроператоров России (АТОР) разъяснила, как получить обещанные премьером Михаилом Мишустиным 15 тысяч рублей кэшбека за турпоездки по России.

За какие туры можно получить кэшбек?

Вернуть часть потраченных на турпоездку денег можно будет за тур продолжительностью не менее 5 ночей и стоимостью не менее 25 тысяч рублей.

Тур или круиз должен быть приобретен онлайн на сайте туроператора и обязательно оплачен картой любого банка-эмитента платежной системы «МИР».

Поездка должна состояться в интервале с 15 августа по 20 декабря 2020 года, в один из 44 регионов РФ: Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Это пока предварительный список. В нем так же есть и вторая группа из 11 регионов: здесь кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря). Сюда, согласно документу Ростуризма, войдут: Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.

Сколько денег вернут?

Если цена тура от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, на карту туриста вернется 5 тыс. рублей.

При стоимости тура от 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей кэшбек составит 10 тыс. рублей.

С туров с ценником выше 75 тыс. рублей на карту вернут 15 тыс. рублей – это максимальная сумма, которую можно «отыграть» назад.

Когда деньги поступят на счет?

Ростуризм обещает, что кэшбек будет зачислен на карту туриста уже в течение 5 дней после оплаты тура на сайте.