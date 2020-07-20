Путевки в Турцию подорожали до 200 тысяч на ожидании открытия границ в 2020 году

Крупнейший туроператор назвал цены на отдых в Анталье.

На прошлой неделе прогремела новость об открытии границ между Россией и Турцией. Но радость россиян была преждевременной: Турция открыла для нас границы, однако Россия – нет. Несмотря на это, турфирмы уже с радостью потирают руки. Есть ли бум на путевки в Турцию и каковы цены, узнал Sobesednik.ru.

На разведку мы отправились в офис одной из крупнейших турфирм Москвы.

– Уже сейчас мы можем забронировать для вас тур, на август есть билеты и хорошие предложения, – бойко отчиталась менеджер.

– А я точно улечу в августе? – поинтересовалась я.

– На данный момент граница России закрыта, поэтому мы не можем ничего обещать, – призналась сотрудница туркомпании, – но надеемся, что в скором времени все изменится. Как и все россияне, мы после встречи Путина и Эрдогана ждем хороших новостей.

Отдых на двоих на 10 дней по пакету «Все включено» обойдется в 2020 году в сумму около 150-200 тысяч рублей. Речь идет о самом излюбленном россиянами месте – побережье Антальи.

– Цены, конечно же, в прошлом году были дешевле, чем сейчас, – говорит консультант. – Однако весной были хорошие акции, и те, кто успел забронировать путевки в то время, сейчас в выигрыше, ведь из-за пандемии они могут перенести свой отдых на любую дату по старой цене.

Забронировать тур можно и сейчас.

– Есть большой спрос, люди уже засиделись, – делится наблюдениями менеджер. – В основном, клиенты обращаются по телефону. В день, когда сообщили об открытии границ, было очень много звонков, уже есть брони с 1 августа. Если ситуация с границей не прояснится, мы предлагаем клиенту перенести тур на удобную ему дату. Денежные средства мы не возвращаем. Перенести отпуск можно на дату вплоть до конца 2021 года.

– А если цены вдруг снизятся после открытия границ, то получится, что я, купив тур сейчас, в деньгах проиграю?

– Кто не рискует, тот не пьет шампанского! – ответила сотрудница турфирмы.