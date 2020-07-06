Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу

Всего 2% бронирований приходится на международные перелеты, выяснил Sobedednik.ru.

Как рассказали нам в Biletix.ru, россияне активно бронируют авиабилеты на внутренние направления (спрос на них в июне восстановился), но не спешат покупать авиабилеты за границу. На международные перелеты приходится всего 2% от всех бронирований, что крайне мало. Пассажиры не спешат покупать билеты в другие страны, даже несмотря на то, что многие российские авиакомпании предусмотрели возврат и обмен билетов в пандемию.

– В июне самыми популярными направлениями вылетов среди российских туристов были Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Калининград, – рассказали представители сайта-агрегатора билетов.

Купить авиабилеты по внутренним направлениям легко – это, как всегда, вопрос наличия денег. В июле и августе произошел ожидаемый сезонный рост цен, летние цены однако выросли меньше, чем в прошлом году. Например, билет туда-обратно из Москвы в Симферополь с вылетами 25 июля и 31 июля соответственно можно купить за 9970 рублей (цена без багажа).

Приобрети билет за границу проблематичнее. В продаже имеются билеты в Европу на конец июля, но лететь придется иностранными авиакомпаниями и минимум с одной или двумя пересадками. На август и сентябрь по зарубежным направлениям можно приобрести прямые авиабилеты у российских авиакомпаний. Напомним, что Росавиация продлила ограничение на международные перелеты до конца июля.