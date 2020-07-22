Россиянам компенсируют от 5 до 15 тысяч за путешествия по списку Ростуризма

Из бюджета правительства будет выделено 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов россиян на внутренний туризм. В зависимости от маршрута россияне смогут получить от 5 до 15 тысяч компенсации, пишет «Интерфакс».

При этом для получения выплат придется выполнить ряд условий. Затраты на поездку должны составить от 25 до 75 тысяч рублей. Оплата отеля и услуг туроператора должна осуществляться через платежную систему МИР.

Базовая компенсация составит 5 тысяч рублей. При приобретении путевки на сумму свыше 50 тысяч рублей — 10 тысяч. За тур от 75 тысяч граждане получат 15 тысяч компенсации.

Начало программы запланировано уже на август. Рассчитывается, что правительство сможет компенсировать средства по двум миллионам поездок.

При этом компенсируются только 45 туров, предложенных Ростуризмом, а продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей.