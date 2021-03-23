Автоматчики, кордоны, "меню подушек": Как живется сборной РФ на Евро

О деталях антуража, в котором проходит Чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге – в материале Sobesednik.ru.

Не день России

Букмекеры и эксперты заранее ставили на победу бельгийцев. Наш проигрыш предсказали даже кот Ахилл и пес Прогноз из пресс-центра Санкт-Петербурга и местной фан-зоны. Из двух мисок звери выбирали ту, что с цветами Бельгии. Только Валерий Газзаев – бывший тренер ЦСКА и депутат Госдумы – шел всем наперекор.

– В День России наша сборная способна обыграть одну из лучших команд мира. Это возможно при запредельной самоотдаче игроков и точном выполнении плана на игру. Присутствует группа опытных игроков. Надо очень внимательно сыграть в обороне и добавить креатива в атаке. Как бы ни завершился этот матч, наши футболисты обязаны выходить в плей-офф. А в дальнейшем – ставить цель быть в четверке лучших, – рассказал он перед матчем в городском пресс-центре.

Когда игроки появились на поле, стало понятно, что слова Газзаева прошли мимо них. Счет 0:3 уже читался в глазах Юрия Жиркова, Андрея Семенова, других игроков обороны. Россияне вышли на поле бороться, умирать, ложиться костьми – что угодно, но только не играть в футбол. Кажется, с такими лицами в Питере последний раз на публике появлялись декабристы 195 лет назад – утром перед казнью.

Перенапряженной сборная казалась еще в гостинице.

Есть рекорд!

Поражение России (0:3) стало худшим по результату для сборных – хозяек турниров за всю историю чемпионатов Европы.

Смеется только Дзюба

Вернувшись с утренней разминки к тихому часу, игроки выходили из автобуса молча. Слышно было только Артема Дзюбу. Капитан повторял фамилию испанского футболиста Иско и громко смеялся. При отъезде на матч не шутил уже никто. Команда появилась в одинаковых классических костюмах серого цвета (такие предпочитает тренер команды Станислав Черчесов). В салон занесли ящик с колой. Опытные марафонцы говорят, что она помогает быстро восстановить в организме запас калорий.

У пятизвездочной гостиницы «Коринтия», где поселилась сборная, игроков ждали около 30 болельщиков. В основном семьи, приехавшие в Питер на выходные. Дети принесли плакаты.

Напротив них выстроились сотрудники полиции, Росгвардии и машины ДПС с включенными мигалками. У входа в автобус встал автоматчик в черных очках. Хорошо хоть дуло направил в землю.

Ближняя сторона проезжей части огорожена металлическим забором.

– Охраняют, как президента, – говорят недовольные родители, которым подъехавший фургон с ОМОНом загородил весь обзор.

Проехать рядом нельзя даже на электросамокате. На днях власти Санкт-Петербурга запретили этот вид транспорта в исторической части города. В красную зону заодно включили и выход из гостиницы сборной России.

– Ничего не понимаю, почему не едет, – жалуется девушка на одном из самокатов, приближаясь к этому месту. При подъезде к гостинице электрический транспорт автоматически останавливается.

Сборная Бельгии поселилась в гостинице для гостевых команд – «Астории», рядом с Исаакиевским собором. Здесь ничего похожего на спецоперацию не проводилось – на входе не видно охраны. Мимо ходят редкие болельщики сборной Бельгии. Всего их приехало в Питер около 500 человек.

Я/Мы Эриксен

В сборной России пожелали скорейшего выздоровления игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Полузащитник потерял сознание прямо во время матча в группе В. Позже врачи рассказали, что он пережил клиническую смерть. Самый известный игрок сборной Дании уже точно не выступит на Евро и, возможно, закончит играть на серьезном уровне в футбол вообще. Скандинавская команда уже не может заменить его в составе. Решающий, третий матч группы Россия будет играть с ослабленной сборной Дании.

На этом Евро из-за травм пропускают чемпионат и другие звезды своих сборных:

– Златан Ибрагимович («Милан»), Швеция

– Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Бельгия

– Эден Азар («Реал»), Бельгия

– Аксель Витсель («Боруссия»), Бельгия

– Аркадиуш Милик («Наполи»), Польша

В ожидании финнов

По словам Черчесова на итоговой пресс-конференции, игроков выбил из равновесия быстрый гол бельгийца Лукаку, после чего все пошло не по плану:

– Быстрый пропущенный мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние. Это мне не понравилось. Пропустили и пропустили – игра идет дальше. Надо было переламывать.

Черчесов сказал, что высказал свое недовольство игрокам «в нормальной тренерской форме». Это, видимо, означает разнос. Команда вернулась в гостиницу только в 1:30 ночи, через полтора часа после матча. Ехать по ночному Питеру всего несколько минут. Видимо, было что обсудить.

Вход в «Коринтию» на Невском проспекте. Но сборную подвозят к заднему входу, где не так много туристов. С улицы не докричаться: окна номеров, как правило, выходят в большой внутренний двор. Одна ночь здесь стоит от 15 тысяч рублей. Номера шикарные, но без показных понтов. В каждом номере есть «меню подушек» – можно расслабиться после тяжелого вечера на поле.

С игроками сборной России здесь почти нереально пересечься. Как правило, делегация команды примерно из 100 человек (фотографов и тех двое) арендует гостинцу целыми этажами.

Наша Евро-зона

Главные точки на карте Санкт-Петербурга во время турнира

Центр Fan ID, Невский проспект, 48

С этого места начинается чемпионат Европы для каждого зрителя.

Пройти на стадион без оформления Fan ID (паспорт болельщика) не получится. Точка на Невском – основной и парадный центр выдачи бейджей, но перед большими матчами там делать нечего – выстраиваются часовые очереди. Есть и более свободные павильоны – например у «Газпром Арены».

Форма и подарки, Невский проспект, 20

Магазин «Зенита» – официальный центр продаж формы участников Евро. Здание легко узнать по флагам всех стран на входе. Футболки команд России, Франции, Бельгии, Польши и других стран стоят по 7 тысяч рублей, сборной Португалии – почему-то 8 тысяч. Украины нет. «Не было и не будет», – уточняют продавцы. Как сообщают информ-агентства, в городе проводят проверки на предмет реализации формы Украины с изображением Крыма.

В 200 метрах от фан-шопа можно найти магазин с официальными сувенирами Евро.

Футбольная деревня, Конюшенная площадь, 2

Как и любая бесплатная зона с гигантским экраном для тысяч болельщиков, Футбольная деревня Евро имеет массу недостатков. В зоне придется столкнуться со странными запретами, огромными очередями, высокими ценами на еду и напитки.

Зато можно поиграть в футбол, поучаствовать в конкурсах и неожиданно встретить знакомых. Главная проблема – с туалетами. Их явно не хватает на 5 тысяч человек, которых вмещает фан-зона. Для этого сюда даже подогнали переоборудованный автобус. Вместо номера рейса на нем буквы «М» и «Ж».

Фан-зона под крышей, Проспект Добролюбова, 18

Вторая фан-зона Питера чуть меньше. Ее вместимость не 5, а 3,5 тысячи человек. Зато над головой есть крыша, а на трибунах – удобные кресла. Зона открыта в ледовом дворце спорта «Юбилейный». Здесь могут появляться звезды или чиновники с рекламными или благотворительными акциями.

Центр города, Дворцовая площадь

Центральная зона для болельщиков будет работать в Санкт-Петербурге только 2, 3, 6 ,7 и 11 июля – в дни решающих матчей турнира. Никаких развлечений здесь не будет – только большие экраны для просмотра матчей.

Никольские ряды, Садовая, 62

Здесь будет проходить фестиваль болельщиков, организованный уже не UEFA, а Российским футбольным союзом. Главная фишка – автограф-сессии с бывшими российскими футболистами. Для просмотра матчей установлены два больших экрана. Вход – свободный, но в дни матчей сборной России нужна регистрация на сайте.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» 22-2021 под заголовком «Богатыри Невы – не мы».