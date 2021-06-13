Датский футболист впервые обратился к болельщикам после остановки сердца во время матча

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце во время матча против Финляндии на Евро-2020, рассказал о своем самочувствии и поблагодарил всех за поддержку в своем Instagram.

«Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну», — приводит ТАСС слова футболиста.

Эриксену стало плохо во время матча сборной Дании против Финляндии, который проходил 12 июня. В конце первого тайма футболист упал на газон и потерял сознание. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Его товарищи все это время стояли рядом, защищая от камер, а болельщики двух сборных объединились и кричали имя спортсмена. Игра была прервана и возобновилась в 21:30 мск, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

«Не знаю, будет ли Кристиан когда-нибудь снова играть в футбол. Эти слова могут показаться жестокими, но Эриксен умер на несколько минут. Рискнут ли врачи позволить ему снова выйти на поле с риском умереть? Ответ — нет. Хорошая новость заключается в том, что он будет жить, а плохая — в том, что он, вероятно, подходит к концу своей карьеры», — приводит Газета.ру слова кардиолога Санджая Шармы, который работал с футболистом в клубе «Тоттенхэм».