Очереди, футболки по 7000 рублей и туалет-автобус. Как устроена главная фан-зона Санкт-Петербурга (фото)

Несмотря на введение новых карантинных ограничений в Санкт-Петербурге, правила допуска в «Футбольную деревню» почти не изменились. Разве что, организаторы будут требовать у участников носить маски и перестанут продавать еду. Но и то лишь с 17 июня.

Пока что палатки с закусками – первое, что встречает посетителя «Футбольной деревни».

Цены кусаются: ролл с ветчиной – 350 рублей, бутылка минералки – 150. Лучше не обращать на эти лотки никакого внимания и проходить дальше. На территории фан-зоны можно найти полноценный маркет с продуктами. Здесь цены ниже, выбор больше, но есть одна странность. По строгому правилу фан-зоны, при покупке напитков, продавцы откручивают крышки с тары и оставляют их у себя. Даже если купить пятилитровую канистру.

За атрибутику здесь тоже придётся раскошелиться – футболка какой-либо из команд Евро-2020 стоит 7000 рублей. За эти деньги можно было бы купить два билета на стадион.