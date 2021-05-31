Соколов Дмитрий
Вчера, в 23:24

Очереди, футболки по 7000 рублей и туалет-автобус. Как устроена главная фан-зона Санкт-Петербурга (фото)

"Газпром Арена" – не единственное место в Питере, где можно поболеть за Россию вместе со всеми

Фото: Дмитрий Соколов

Футбольная деревня Евро-2020

Впереди второй и самый ответственный матч сборной России, в котором мы сыграем против Финляндии. Если наши игроки снова потерпят фиаско, то с Евро можно будет сразу уезжать домой. Третий матч против Датчан уже ничего не исправит.

«Газпром Арена» – не единственное место в Санкт-Петербурге, где можно поболеть за Россию вместе со всеми.

Фото: Дмитрий Соколов

Сейчас в Питере работают три фан-зоны – в спорткомплексе «Юбилейный», на Никольских рядах и самая главная – у храма Спаса-на-Крови. Она же – «Футбольная деревня Евро-2020». Как и в любой бесплатной зоне для массового отдыха здесь полно недостатков, неудобств и необъяснимых запретов. Зато это единственное место, где можно почувствовать атмосферу стадиона. Конечно, кроме самого стадиона.

  • Адрес: Конюшенная площадь, 2
  • Вместимость: 5000 человек
  • Цена: бесплатно
  • Часы работы: с 12:00 до 00:00

Попасть сюда из центра города можно по Большой Конюшенной улице или по набережной канала Грибоедова. Чтобы избежать очередей на входе, лучше выбирать второй вариант.

Фото: Дмитрий Соколов
Очередь на входе в «Футбольную деревню Евро-2020» через Конюшенную улицу

Несмотря на введение новых карантинных ограничений в Санкт-Петербурге, правила допуска в «Футбольную деревню» почти не изменились. Разве что, организаторы будут требовать у участников носить маски и перестанут продавать еду. Но и то лишь с 17 июня.

Пока что палатки с закусками – первое, что встречает посетителя «Футбольной деревни».

Цены кусаются: ролл с ветчиной – 350 рублей, бутылка минералки – 150. Лучше не обращать на эти лотки никакого внимания и проходить дальше. На территории фан-зоны можно найти полноценный маркет с продуктами. Здесь цены ниже, выбор больше, но есть одна странность. По строгому правилу фан-зоны, при покупке напитков, продавцы откручивают крышки с тары и оставляют их у себя. Даже если купить пятилитровую канистру.

За атрибутику здесь тоже придётся раскошелиться – футболка какой-либо из команд Евро-2020 стоит 7000 рублей. За эти деньги можно было бы купить два билета на стадион.

Фото: Дмитрий Соколов

Главное, зачем люди приходят в фан-зону – это трансляции на больших экранах. В «Футбольной деревне» таких экранов сразу три. Картинка отличного качества – все видно даже при слепящем солнце. Люди усаживаются под ними прямо на асфальт – на всей территории фан-зоны нет ни одной скамейки.

Фото: Дмитрий Соколов

Развлечения здесь не самые оригинальные. Несколько точек для красивых селфи, аниматоры, зона воркаута и несколько брендовых шатров от спонсора. Самая активная зона – детская футбольная площадка. Здесь идёт непрерывный матч – присоединиться и выйти из игры ребята и девчонки могут в любой момент. Ещё есть турнир по чеканке. Уже на второй день чемпионата был установлен рекорд в 600 ударов.

Фото: Дмитрий Соколов
Фото: Дмитрий Соколов

Иногда мяч случайно может прилететь в глаз кому-то из юных игроков.

На всякий случай территорию патрулируют работники скорой помощи, а заодно и наряды полиции с ЧОПами.

Фото: Дмитрий Соколов

В матче наступает перерыв, и публика тянется во двор, где расположены туалеты. Не стоит терпеть до этого момента. Кабинок явно не хватает на 5000 человек. В специально отведённой арке народу набивается больше чем в Эрмитаже. Запахи полностью оправдывают название «Футбольной деревни». Чтобы увеличить число туалетов, организаторы подогнали переоборудованный автобус. Вместо номера рейса на нём буквы М и Ж.

Здесь же расположены места для курения и несколько умывальников – для тех, кто притомился на жаре или у барной стойки.

Фото: Дмитрий Соколов

Максимальная вместимость центральной фан-зоны – 5000 человек. Количество зрителей можно отслеживать онлайн на специальном сайте fanzone.spb.ru https://fanzone.spb.ru/ru/. К началу матча России и Бельгии лимит был легко достигнут, и на территорию «деревни» пускать перестали.

Фото: Дмитрий Соколов

В полночь фан-зона закрывается. Как это часто бывает, людей выпускают только в самую неудобную сторону – чтобы избежать толкучки у метро. Ночью из «Футбольной деревни» можно выйти только в сторону Марсового поля. Отсюда до метро «Чернышевская» идти около 15 минут.

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