Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Бельгии. С Италией он не ошибся

Эрмитажный кот Ахилл сделал свое предсказание о судьбе матча Россия — Бельгия на Чемпионате Европы по футболу. Несмотря на национальный праздник День независимости России кот-оракул без каких-либо колебаний выбрал сборную Бельгии как будущего победителя.

Церемония предсказания итогов матча проходила в петербургском Эрмитаже в присутствии чиновников и журналистов, видео с ней опубликовано в Intagram-аккаунте кота. Перед ним поставили две одинаковые миски с кормом — рядом с каждой стояли флаги РФ и Бельгии — по очереди поднесли его к ним и затем отпустили. Он тут же отправился в сторону миски с бельгийской символикой и начал жадно есть.









В этом сезоне Евро-2020 Ахилл уже сделал одно успешное предсказание, ранее он выбрал иску со сборной Италии, которая накануне одержала верх над Турцией со счетом 3:0.

Бывший член сборной России по футболу Андрей Аршавин, как ранее отмечал Sobesednik.ru, во многом согласен с котом Ахиллом. Он уверен, что сборная России сильно слабее противников и ничья для неё будет хорошим результатом.