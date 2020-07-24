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Аршавин: Максимум для сборной России – выйти в четвертьфинал Евро-2020

Экс-член сборной РФ по футболу Андрей Аршавин не считает, что Россия пройдет на Евро-2020 дальше четвертьфинала

Фото: Андрей Аршавин // Фото: Global Look Press

Бывший член сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что матч Россия — Бельгия в лучшем случае закончится для отечественной сборной вничью. В целом он не ждет от российских футболистов повторения успеха 2018 года — выйти из группы для них уже будет достойным достижением.

«Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться», — говорит г-н Аршавин в интервью «Чемпионату». Он также обращает внимание, что с Чемпионата мира по футболу 2018 года прошло слишком много времени, за которое сборная России уже успела провалиться в другом турнире — в Лиге наций она даже не сумела выйти из группы.

От первого же матча против Бельгии бывший футболист также не ожидает победы России, так как сборная противника «намного сильнее»: «Ничья будет хорошим результатом», — заключает он. В матче с Данией Аршавин предсказывает борьбу, а Финляндию считает «аутсайдером» в матче против российской сборной.

Рубрика: Спорт

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