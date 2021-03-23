Горячева Лена
Сегодня, в 10:28

"Лишить позорную сборную зарплаты!" Россияне требуют наказать футболистов за безвольный проигрыш Бельгии

Сборная России по футболу, состоящая из миллионеров, ожидаемо потерпела поражение от бельгийцев, но болельщикам все равно обидно.

Фото: Global Look Press

Тренеру сборной России Станиславу Черчесову, глядя на игру своих подопечных, оставалось только разводить руками

Надежда на чудо в стартовом матче сборной России по футболу на Евро-2020 умерла, не прожив и 10 минут после начала игры. Единственным достижением наших спортсменов – да и оно весьма сомнительно, можно назвать лишь то, что россияне пропустили всего 3 гола, хотя, судя по острым моментам в штрафной нашей сборной, счет на табло вполне мог быть таким же душераздирающим, как в знаменитой песне «Чайфа».

Боль россиян от поражения, конечно, не такая, как при 5:0, но и в 3:0 нет ничего приятного. Продуть с крупным счетом 12 июня, в День России, обидно вдвойне. Да, кто-то скажет, что нам не повезло, достался сильный соперник, ведь Бельгия – один из фаворитов Чемпионата, однако и мастерскими комбинациями, которые позволили бы одолеть следующих противников, в игре сборной России не пахнет. В итоге наши футболисты в данный момент занимают в своей группе последнее место, так как Дания хоть и проиграла Финляндии, но не так разгромно, пропустив всего один мяч.

Словом, российские болельщики остались разочарованы тем уровнем, что показала на ЧЕ-2020 команда Станислава Черчесова. В его же адрес, кстати, и летят камни в соцсетях.

«С таким тренером далеко не пройдёшь, Черчесов – тренер местного значения», – выносит свой безжалостный вердикт житель Саратова.

Фото: Global Look Press
Российские футболисты вновь разочаровали своих болельщиков

«Все менять нужно, весь футбол, – выступает с рацпредложением пермяк. Похоже, сторонник силовых методов. – В хоккее же пытаются.... Поветкина нужно тренером сделать или Цзю».

«Не растет картошка в Воркуте – нехрена сажать», – выдает народную мудрость расстроенный болельщик.

«Лишить всю сборную зарплаты, включая Дзюбу и Чересова. Выхлопа нет – получки нет. Пусть в Сибири задарма бегают», – выступает еще один приверженец жестких мер.

«Не нужны нам эти клоуны в Сибири, – возражает местный житель. – В Америку им билет в одну сторону».

«Надо расформировать премьер-лиги по футболу и хоккею, отправить всех игроков в ПТУ, чтобы хоть профессию смогли получить. Перестать поддерживать этих миллионеров, а высвободившиеся средства вложить в коробки во дворах и поставить на ноги детско-юношеский спорт», – предлагает неплохой вариант житель Петербурга.

Фото: Global Look Press
Форвард сборной Бельгии Лукаку как нечего делать забил в ворота России 2 гола

В то, что сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова сможет обыграть хоть кого-нибудь на ЧЕ-2020, наши болельщики мало верят.

«Нет, ну Бельгия – реально мощная страна. Огромная, с большим населением. Вот если бы играли со сборной Каймановых островов – другое дело. Порвали бы, как Тузик грелку!» – иронизирует фанат.

«Считаю, что российским футболистам не стоит участвовать в международных турнирах. Стыдно! Черчесов – это вообще позор. Ни сказать, ни сделать ничего не может», – не скрывает разочарования телезритель.

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Культура и ТВ 4 часа назад

Елена Папанова: В день смерти папы у меня было предчувствие беды

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Звезды обижаются и плачут": Трофим открыл тайны закулисья "Трех аккордов"

Шоу-бизнес 7 часов назад

Звезда "Пищеблока" Петр Натаров: С Шакуровым мы сыграли в пинг-понг

Культура и ТВ 13 часов назад

Зачем Ван Гог отрезал себе ухо? История одного из самых известных автопортретов мира

Шоу-бизнес 20 часов назад

Эффект Бузовой: пять случаев, когда театры привлекали к себе внимание за счет знаменитостей

Шоу-бизнес 20 часов назад

"Выпали из обоймы": Сябитова назвала поколение Бузовой и Моргернштерна потерянным

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Это факт!" Катя Лель нашла неожиданную причину появления коронавируса

Спорт 1 день назад

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Бельгии. С Италией он не ошибся

Культура и ТВ 1 день назад

Как Смоктуновский потерял вставную челюсть: Смехов рассказал о забавном эпизоде на съемках

Спорт 1 день назад

Аршавин: Максимум для сборной России – выйти в четвертьфинал Евро-2020

Культура и ТВ 1 день назад

"Мы хайпанули!" Эдуард Бояков заговорил о возможности принять Бузову в труппу МХАТа

Шоу-бизнес 1 день назад

"Похожи на дешёвых проституток!" Новиков разнёс перекроенных пластикой певиц

Шоу-бизнес 1 день назад

Решетову жестко высмеяли за попытку стать "второй Бузовой"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Богомолов сразу сказал раздеться": Билан рассказал о взаимоотношениях с мужем Собчак

Шоу-бизнес 1 день назад

"Я нахожусь в стрессе!": Ирина Круг не может прийти в себя из-за развода с мужем

Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале "Горбачев"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Я разваливаюсь по частям!": Кудрявцеву спасёт от депрессии звёздный психолог

Культура и ТВ 1 день назад

"Главная новость страны сегодня – это Бузова во МХАТе!": певица ответила хейтерам

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика