"Лишить позорную сборную зарплаты!" Россияне требуют наказать футболистов за безвольный проигрыш Бельгии

Надежда на чудо в стартовом матче сборной России по футболу на Евро-2020 умерла, не прожив и 10 минут после начала игры. Единственным достижением наших спортсменов – да и оно весьма сомнительно, можно назвать лишь то, что россияне пропустили всего 3 гола, хотя, судя по острым моментам в штрафной нашей сборной, счет на табло вполне мог быть таким же душераздирающим, как в знаменитой песне «Чайфа».

Боль россиян от поражения, конечно, не такая, как при 5:0, но и в 3:0 нет ничего приятного. Продуть с крупным счетом 12 июня, в День России, обидно вдвойне. Да, кто-то скажет, что нам не повезло, достался сильный соперник, ведь Бельгия – один из фаворитов Чемпионата, однако и мастерскими комбинациями, которые позволили бы одолеть следующих противников, в игре сборной России не пахнет. В итоге наши футболисты в данный момент занимают в своей группе последнее место, так как Дания хоть и проиграла Финляндии, но не так разгромно, пропустив всего один мяч.

Словом, российские болельщики остались разочарованы тем уровнем, что показала на ЧЕ-2020 команда Станислава Черчесова. В его же адрес, кстати, и летят камни в соцсетях.

«С таким тренером далеко не пройдёшь, Черчесов – тренер местного значения», – выносит свой безжалостный вердикт житель Саратова.