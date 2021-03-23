Соколов Дмитрий
11 часов назад

Дмитрий Булыкин: Бельгийцы верят, что выиграют Евро. Они считают себя особенными

Бывший игрок сборной России и бельгийского "Андерлехта" считает, что соперников нашей команды справедливо называют фаворитами Евро

Фото: Global Look Press

Тренировка сборной Бельгии за два дня до её встречи со сборной России на Евро-2020

Бельгия может стать чемпионом Европы – это в голос утверждают почти все букмекерские конторы. Команда идёт на первом месте в рейтинге ФИФА. В её составе – ведущие игроки «Реала», «Интера», «Манчестер Сити» и других топ-клубов.

– Команда Бельгии сейчас, действительно, очень сильна, – считает бывший игрок сборной России и бельгийского "Андерлехта" Дмитрий Булыкин, – Я знаю эту страну. Тренировался и играл с местными игроками в конце нулевых. Бельгийцы, на самом деле, всегда считали и считают себя потенциальными победителями на всех турнирах. Они очень гордятся, что у них быстрый, энергичный футбол и особенная прекрасная молодёжь.

– Как раз сейчас самое талантливое поколение этой молодёжи выросло и находится в полном расцвете сил. Бельгийцы играют на первых ролях в ведущих клубах Европы, поэтому от них на этом Евро все ждут хороших результатов. Футболисты это понимают и очень заряжены на победу.

Сборные России и Бельгии сыграют между собой в первом матче Чемпионата Европы. До этого команды встречались семь раз на самых разных турнирах. Ни один из этих матчей не закончился победой сборной России.

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– Ни один футболист, конечно, никогда не думает о такой статистике, – говорит Булыкин. – Никто не будет посыпать голову пеплом заранее, ещё при выходе на поле. Все когда-то случается впервые.

– Любая статистика когда-нибудь прерывается. И сейчас отличный шанс это сделать. Вот так размышляют все футболисты. А учитывая, что наша сборная играет при домашней аудитории и на домашнем стадионе, то они могут преподнести сюрприз.

По словам бывшего форварда сборной России, всех финалистов турнира предугадать невозможно.

– Уверен, что Бельгия будет в полуфинале. Но главное, за что мы любим футбол, это непредсказуемость. Иногда и сильнейшие сборные проигрывают слабым.

Много кто составляет прогнозы, но никто ещё не смог предугадать результат кубковых турниров. Чемпионат мира и Евро всегда преподносят какие-нибудь сюрпризы. Но Бельгийцы – фавориты. Конечно, против них все будут играть на 150%, надеюсь, что и наша сборная, – считает эксперт.

Теги: #Евро-2020, #футбол

Рубрика: Спорт

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