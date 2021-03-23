Дмитрий Булыкин: Бельгийцы верят, что выиграют Евро. Они считают себя особенными

Бельгия может стать чемпионом Европы – это в голос утверждают почти все букмекерские конторы. Команда идёт на первом месте в рейтинге ФИФА. В её составе – ведущие игроки «Реала», «Интера», «Манчестер Сити» и других топ-клубов.

– Команда Бельгии сейчас, действительно, очень сильна, – считает бывший игрок сборной России и бельгийского "Андерлехта" Дмитрий Булыкин, – Я знаю эту страну. Тренировался и играл с местными игроками в конце нулевых. Бельгийцы, на самом деле, всегда считали и считают себя потенциальными победителями на всех турнирах. Они очень гордятся, что у них быстрый, энергичный футбол и особенная прекрасная молодёжь.

– Как раз сейчас самое талантливое поколение этой молодёжи выросло и находится в полном расцвете сил. Бельгийцы играют на первых ролях в ведущих клубах Европы, поэтому от них на этом Евро все ждут хороших результатов. Футболисты это понимают и очень заряжены на победу.

Сборные России и Бельгии сыграют между собой в первом матче Чемпионата Европы. До этого команды встречались семь раз на самых разных турнирах. Ни один из этих матчей не закончился победой сборной России.