Каверин Дмитрий
18 часов назад

Гаджиев рассказал, какие шансы есть у сборной РФ в матче с Бельгией на Евро-2020

По словам экс-футболиста, наши игроки понимают, что у них меньше шансов, но они всё же они есть и равны 33 процентам

Фото: Global Look Press

Вероятность победы нашей сборной над одним из фаворитов турнира, сборной Бельгии, равна 33%. Об этом в интервью RT рассказал бывший футболист, советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев. 

«Пусть ты и играешь с более классной командой, но всё равно хочешь выиграть. Ребята понимают, что у них меньше шансов, но они всё же есть. Нельзя сказать, что сборная России неспособна обыграть Бельгию. Но если вероятность успеха противника равняется условным 67%, то нашего — 33%. Необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, тогда всё может получиться», — сказал Гаджиев.

По словам бывшего тренера, если бы наша сборная встречалась не с Бельгией, а например с Данией, то ей всё равно противостоял бы очень сильный соперник. Гаджиев считает, что начало турниров редко становится легким, поэтому, возможно, лучше сразу сразиться с одним из фаворитов. 

По мнению Гаджиева, чтобы не уступить Бельгии, наши игроки должны нейтрализовать нападающих, сыграть максимально строго и собрано в обороне. Есть вероятность, что поможет и фактор хозяев поля.

Остается надеяться также на хорошую физическую подготовку наших футболистов и их настрой на игру.

Главное футбольное событие этого года, Евро-2020, который ранее был отменен из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Первый матч с Бельгией состоится уже в эту субботу на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербург. 

Главным фаворитом Евро-2020 считается команда сборной Франции, следом идет Бельгия, Англия, Германия, Испания, Португалия, Италия и Нидерланды. У остальных команд, по мнению экспертов, шансы дойти до финала минимальные. 

Теги: #футбол, #спорт, #Евро-2020

Рубрика: Спорт

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