У отеля в Петербурге, где живёт сборная России, запретили езду на электросамокатах

12 июня ровно в 12:30 российская сборная вернулась в гостиницу "Коринтия" с последней тренировки перед стартом Евро. Впереди отдых и стартовый матч на турнире против сборной Бельгии.
Командный автобус, проехав по Невскому проспекту, припарковался у заднего входа в гостиницу, где почти нет туристов.
Первым из автобуса вышел Станислав Черчесов, за ним тренерский штаб и футболисты. Игроки были молчаливы, слышно было только Артема Дзюбу. Капитан сборной повторял фамилию испанского футболиста и громко смеялся.
Вход в гостиницу, где поселилась команда, охраняют сотрудники полиции и Росгвардии, на проезжей части дежурят машины ДПС. Ближняя сторона проезжей части огорожена металлическим забором.
Проехать рядом нельзя и на электросамокате шерингового сервиса Whoosh.
На днях власти Санкт-Петербурга запретили этот вид транспорта в исторической части города. При этом в красную зону специально включили и территорию у гостиницы «Коринтия».
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