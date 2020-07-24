Соколов Дмитрий
Сегодня, в 13:59

У отеля в Петербурге, где живёт сборная России, запретили езду на электросамокатах

При подъезде к гостинице "Коринтия", шеринговые Whoosh’и автоматически останавливаются

Фото: Дмитрий Соколов

12 июня ровно в 12:30 российская сборная вернулась в гостиницу "Коринтия" с последней тренировки перед стартом Евро. Впереди отдых и стартовый матч на турнире против сборной Бельгии.

Командный автобус, проехав по Невскому проспекту, припарковался у заднего входа в гостиницу, где почти нет туристов.

Первым из автобуса вышел Станислав Черчесов, за ним тренерский штаб и футболисты. Игроки были молчаливы, слышно было только Артема Дзюбу. Капитан сборной повторял фамилию испанского футболиста и громко смеялся.

Фото: Дмитрий Соколов

Вход в гостиницу, где поселилась команда, охраняют сотрудники полиции и Росгвардии, на проезжей части дежурят машины ДПС. Ближняя сторона проезжей части огорожена металлическим забором.

Фото: Дмитрий Соколов

Проехать рядом нельзя и на электросамокате шерингового сервиса Whoosh.

На днях власти Санкт-Петербурга запретили этот вид транспорта в исторической части города. При этом в красную зону специально включили и территорию у гостиницы «Коринтия».

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Теги: #Евро-2020

Рубрика: Общество

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