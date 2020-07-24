У отеля в Петербурге, где живёт сборная России, запретили езду на электросамокатах

12 июня ровно в 12:30 российская сборная вернулась в гостиницу "Коринтия" с последней тренировки перед стартом Евро. Впереди отдых и стартовый матч на турнире против сборной Бельгии.

Командный автобус, проехав по Невскому проспекту, припарковался у заднего входа в гостиницу, где почти нет туристов.

Первым из автобуса вышел Станислав Черчесов, за ним тренерский штаб и футболисты. Игроки были молчаливы, слышно было только Артема Дзюбу. Капитан сборной повторял фамилию испанского футболиста и громко смеялся.