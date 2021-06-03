СК удалил абзац про обыски в фирмах по аренде электросамокатов из своего релиза

В офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red wheels, которые занимаются арендой электросамокатов в Санкт-Петербурге, проходят обыски, сообщают ряд СМИ со ссылкой на пресс-релиз регионального ГСУ Следственного комитета России. Об этом, в частности, написали «Медиазона» и Buisness FM. В самом релизе Sobesednik.ru этой информации обнаружить на момент публикации новости не удалось, однако в сохраненной версии сайта в Google видно, что релиз был изменен — последний абзац про обыски, а также фотографии обысков в СК по какой-то причине удалили.

В самом релизе сперва рассказывается о ряде случаев, когда граждане на личных и арендованных элекросамакатах сбивали малолетних детей. Также там говорится, что ведомство продолжает расследовать возбужденное ранее дело о недобросовестном оказании услуг фирмами по аренде электросамокатов (часть 1 статьи 238 УК РФ).

В последнем же, позднее удаленном абзаце говорится, что «в рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга». В релиз также называются названия конкретных фирм и говорится, что обыски нужны, чтобы «отыскать и изъять предметы и документы, представляющие интерес для следствия». Кроме того, они надеются, что обыск поможет найти мужчину, сбившего ребенка в Невском районе Петербурга.

Также прилагаются фотографии обысков.

В разговоре с РБК компания Whoosh отвергла данные СК об обысках, заверив, что понятия не имеет, с чего вдруг ведомство опубликовало эту информацию. Как отмечает «Медиазона», даже на фото обысков СК в сохраненном названии видно название этой фирмы. В компании Molnia подтвердили «Бумаге» данные об обысках.