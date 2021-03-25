"Трусова должна вернуться к Тутберидзе". В провале фигуристки виноват Плющенко?

В Стокгольме разгоняется чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы Александра Трусова, на которую возлагались большие надежды, из-за ошибки оказалась только 12-й. Но, к счастью, знамя отечественного спорта подхватили Елизавета Туктамышева – она третья, и воспитанница Этери Тутберидзе Александра Щербакова, которая пока возглавляет таблицу.

Несмотря на успехи двух последних девушек, среди поклонников фигурного катания развернулись жесткие дискуссии именно о провале Трусовой. Потому что до недавнего времени и она была воспитанницей Тутберидзе, но перешла работать под начало Евгения Плющенко. Похоже, опыт предыдущих неудачных попыток Евгении Медведевой и Алены Косторной уйти от Тутберидзе ничему молоденьких девчонок не учит…

Об этом, к примеру, рассуждает и известный блогер Лена Миро.

«С полным пониманием того, что произойдёт неизбежное, ждала чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме, – пишет Лена Миро. – За пару дней до старта появились статейки, предрекающие триумф фигуристке Александре Трусовой – последней оставшейся из сбежавших от Тутберизде к Плющенко. Каких только высокопарных слов не было в этих статьях! А потом настало вчера.

Только не падайте в обморок: подающая ещё год назад самые большие надежды Трусова после короткой программы на чемпионате, где ей пророчили блестящий успех, заняла 12 место.

Это даже не провал. За пределами первой шестёрки в фигурном катании мест вообще нет. Если ты двенадцатая, то в большом спорте тебя просто не существует.

Косторная после провала в отборочных на ЧМ поджала хвост и вернулась к Этери Тутберидзе. Девочка, наконец, поняла, что чемпионками не становятся, а их воспитывают. Получится ли у неё восстановить былую форму или поезд уже ушёл, покажет время. Что сделает Трусова со всеми своими четверными? Если не последует примеру Косторной, спортивного будущего и у неё не будет».

Этери Тутберидзе

Если отбросить все переходы на личности, то в словах Лены Миро есть зерно истины.

Можно по-разному относиться к Этери Тутберидзе, считать ее жестким тренером, даже где-то деспотичным, но она дает результат, причем из года в год.

А больших побед в профессиональном спорте без огромного труда и жертвования чем-то не достичь.

И, конечно, верхом наивности или юношеским максимализмом молоденьких девчонок можно считать их мнение, что они уже всего добились и теперь заслуживают другого отношения к себе и могут работать без постоянного давления. Это мгновенно расслабляет!

Все ошибки и провалы – Медведевой, Косторной, Трусовой – лишь следствие их неправильного выбора.

В такой ситуации даже более рациональной кажется позиция олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая, поняв, что не сможет дальше работать в таком режиме и конкурировать через «не могу» с более молодыми и голодными до побед соперницами, просто ушла на пике. И теперь неплохо зарабатывает на своем имени и титуле, при этом сохранив хорошие отношения с тренером, которая дала ей, по сути, все.