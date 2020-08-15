Однокурсницей Загитовой станет дочь Сергея Кириенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), где будет учиться на журналиста.

Об этом рассказала команда тренера Этери Тутберидзе в своей официальной группе в Instagram.

Чемпионка выбрала платную форму обучения, так как показала не самые высокие баллы на ЕГЭ: 51 балл – русский язык, 44 – обществознание. Это следует из списка тех, кто подал документы на программу «Продюсирование и культурная политика» направления «Журналистика». Стоимость одного года обучения – 330 тысяч рублей.

Есть в списке и другие знаменитые ФИО. Например, Надежда Сергеевна Кириенко.

Младшей дочери первого заместителя руководителя администрации президента сейчас 17 лет. Она на несколько месяцев младше Алины Загитовой. Показатели Надежды чуть выше: 67 баллов – русский язык, 51 – обществознание.

Кириенко подала документы ещё и на одну очную программу – «Спортивная журналистика» – с углубленным изучением иностранного языка. Количество баллов ЕГЭ по иностранному языку – 36.

Сам Сергей Кириенко окончил РАНХиГС в 1993 году.