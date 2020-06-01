Колодонова Виктория
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Топ-5 вещей, которыми Бузова может удивить после МХАТовсокго скандала

Перечисляем сферы, где могла бы попробовать свои силы скандальная поп-звезда после шумной театральной премьеры

Фото: Global Look Press

Ольга Бузова  –  мастер хайпа и хейта, но в скандале с ее участием в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» Бузова, кажется, превозшла саму себя. Sobesednik. ru задался вопросом, что после такого грандиозного скандала должна сделать Ольга, чтобы привлечь к себе внимание, и нашел варианты, которые поп-дива и ее пиарщики могут взять на заметку.

Полететь на Марс

Как известно, актриса Юлия Пересильд полетит на МКС для того, чтобы сняться в художественном фильме, и проходит сейчас тренировки в Звездном городке. Но Ольга может превзойти актрису и полететь на Марс. Вот хейтеры бы обрадовались! У Роскосмоса планов полетов на красную планету нет, зато они имеются у Илона Маска.

Создать секту

У Ольги есть, как она утверждает, «свои люди», фанаты, которые ее поддерживают. Сама она многое делает для того, чтобы ее воспринимали как уникального человека, почти богиню. Так почему бы не сделать логическое продолжение и не создать секту имени себя любимой, допустим, «Святая Ольга», чтобы ей поклонялись уже «официально».

Снять фильм

Сыграть роль в фильме, даже главную, для Бузовой с ее артистическими данными и амбициями, после спектакля в МХАТе слишком мелко и банально. Чтобы войти в историю, Ольге нужно снять свой фильм. Снимает же Стас Барецкий продолжение культового «Брата», а она чем хуже? Чтобы обойти Барецкого, предлагаем Ольге снять римейк «Войны и мира» или «Утоленных солнцем». Пусть Никита Михалков и Федор Бондарчук вздрогнут!

Баллотироваться в президенты

Подруга и коллега Ольги Ксения Собчак баллотировалась в президенты и отлично отработала свою роль кандидата-спойлера. Думается, Ольга на ее месте была бы ничем не хуже: Бузова умеет делать шоу  –  не важно какое, сексуальное или политическое и создавать вокруг себя невероятное шумиху. Опять же: пусть Собчак позавидует.

Лечь в сумасшедший дом

Наркотики и алкоголь нынче модная тема и блогеры часто для хайпа ложатся или как бы ложатся на время в рехабы. Дана Борисова лечилась от алкозависимости в тайской клинике, а брат Дани Милохина Илья пытался избавиться от наркозависимости. Чтобы повысить градус скандальности и быть первопроходцем, предлагаем Ольге лечь в психиатрическую клинику. Лечить можно, например, депрессию от того, что «мало половин» и личная жизнь из-за карьеры в шоу-бизнесе пошла коту под хвост.

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