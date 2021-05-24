"Радиация, перегрузки": Безрукова предупредила Пересильд об опасностях полета в космос

На прошлой неделе стало известно о том, кто полетит с режиссером Климом Шипенко в космос снимать фильм «Вызов» – совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. Счастливицей оказалась известная актриса, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд.

Многие артисты завидуют Пересильд, ведь попасть в космос, наверное, мечта любого. Однако Ирина Безрукова призналась корреспонденту Sobesednik.ru, что она не из тех, кто хотел бы поработать в условиях невесомости.

– Я заявку на участие в отборе актрис для фильма «Вызов» не подавала, – призналась Безрукова. – Если честно, мне очень хорошо на Земле. И побаиваюсь так высоко отрываться от твердыни.

Ирина Безрукова//фото: Global Look Press

– У меня есть друг, чешский космонавт, который рассказывал, насколько это небезопасная профессия, – говорит Ирина.

Я восхищаюсь Климом Шипенко и Юлией Пересильд, ведь в космосе невероятная радиация, перегрузки. Это не просто съемки – им предстоит пройти серьезную подготовку. Пожелаю им, чтобы их здоровье выдержало, чтобы они смогли что-то снять в таких нелегких условиях.