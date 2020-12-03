Новый фильм Анны Меликян о любви на троих: Пересильд, Хабенский, Исакова

Режиссер Анна Меликян продолжает свои полнометражные зарисовки на тему любви в современном большом городе. 3 декабря фильм «Трое» вышел в российский прокат.

Талантливой режиссуре не мешают даже узкие рамки, в которые Анна сама себя поставила – снять фильм, где в кадре будут только трое: муж (Хабенский), жена (Исакова) и девушка (Пересильд), в которую влюбляется муж. Соблюсти это правило совсем уж строго не удалось, но в итоге все выглядит весьма органично.

Меликян признается, что на создание этой ленты вдохновилась иконой «Троица» и… советским кинематографом. А художник-постановщик Екатерина Джагарова – живописью Василия Кандинского. Весь этот неожиданный набор источников творчества не помешал, а скорее помог традиционному уже для Анны сюжетному подходу: попытке одной из героинь научить любви и жизни на семинарах-коучингах. Чем-то это напоминает историю с разводом всероссийской свахи Розы Сябитовой, которая рассказывала всей стране, как построить счастье, а свое сберечь не сумела.

Хабенский играет телезвезду. Играет прекрасно, с юмором и феноменальным обаянием. Даже эпизоды с истериками а-ля Филипп Киркоров не выглядят проявлением звездной болезни.

Пересильд как всегда органична в роли героини-любовницы. Но главная заслуга фильма «Трое» – в тонкой и небанальной режиссуре. Анна Меликян исходит из принципа, что зрителю нужно не просто последовательно рассказать сюжет, а сделать по ходу важные зарисовки, которые придают картине о традиционном, в общем-то, любовном треугольнике, глубину и объем, сохраняя при этом простоту формы, не уходя в ненужные философствования и взрывы зрительского мозга.

Подобные «треугольные» сюжеты в современном кино, как правило, рассказывают о нелюбви. У Меликян получилось о любви. Обычно эти истории сопровождаются дрязгами и скандалами. В фильме «Трое» эмоции скрыты за внешним спокойствием, рассудительностью и даже мудростью героев, что не мешает легкому восприятию фильма.

Советское кино, наверное, невозможно возродить. Но возможно сделать так, чтобы лучшая часть его эстетики вписалась в нашу нынешнюю реальность. Когда добавляются ходы, которые ценятся в кино не массовом, но фестивальном, и разумная доля юмора, получается органичная самодостаточная картинка, которую смотреть и интересно, и приятно.