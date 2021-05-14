Юлия Пересильд готовится к реальному полету в космос

Первый канал и «Роскосмос» затеяли кинопроект под названием «Вызов». Как обещают, съемки некоторых эпизодов пройдут на Международной космической станции, то есть, в космосе. Туда полетят наши актеры и режиссер.

Пока все остается в секрете, авторы в подробностях не комментируют будущий проект. Хотя на официальном сайте «Роскосмоса» появилась такая информация:

«Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти, в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Художественный фильм «Вызов» – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач».

– В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал покорять далекие Галактики, – рассказывает режиссер будущего фильма Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7»). – Детская мечта становится реальностью – я готовлюсь к первым в истории съемкам в космосе! Перед началом съемок нам предстоит гигантская работа. Недавно я успешно прошел медицинскую комиссию и стал еще на шаг ближе к заветной цели.

Клим Шипенко

Для актрис был еще более сложный путь: кроме привычных кастингов и проб все претендентки проходили полное медицинское обследование. Из тысячи кандидаток были отобраны те, которые лучше всего соответствовали заявленным критериям. Но финал прошли лишь сильнейшие.

Сильнейшей оказалась актриса Юлия Пересильд. В дублирующий экипаж попали актеры Алена Мордовина и Алексей Дудин. Дублёры, если что-то случится с основным составом, заменят артистов.

Сообщается, что старт экспедиции намечается на 5 октября этого года. Памятуя, что в космос уже «летали» Бари Алибасов с группой «На-На» и артист Владимир Стеклов, можно предположить, что в этот раз в фильме используют монтаж. И все эти разговоры – только ради пиара будущего проекта.