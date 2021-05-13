Российские кинотеатры досрочно убрали голливудские фильмы с показов

Крупные киносети стали убирать из расписания фильмы студий Universal и Warner Bros из-за конфликта с дистрибьютером. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал источник издания, кинодистрибутор Universal Pictures International (UPI) не смог договориться об условиях проката фильмов с сетями «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и «Каро» из-за желания дистрибьютора забирать больше выручки.

По действующим сейчас правилам, дистрибьютор получает 50% с киносборов в первые две недели проката, затем его доля уменьшается до 40–45%. Однако UPI заявил кинотеатрам, что хочет продолжать получать 50% и с третьей недели. В связи с этим киносети убрали из расписания после двух недель «Годзиллу против Конга» и «Мортал Комбат».

Как отмечает руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, сеансы с третьей недели менее посещаемые, но уменьшение доли отдаваемой дистрибьютеру позволяет кинотеатрам сделать эти сеансы более экономически привлекательными.

Киносети опасаются, что под угрозой может оказаться прокат самого ожидаемого релиза «Форсаж-9», показ которого захотят ограничить двумя неделями, а также боевик «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли, вышедший 13 мая. Дистрибьютором всех этих фильмов является Universal Pictures International.

Мария Вогт считает, что киносети захотят объединить усилия, чтобы противостоять нововведениям, однако дистрибьютор едва ли пойдет на уступки, даже если сети решат бойкотировать картину в третий уикенд. А отказаться от «долгожданного блокбастера на старте им едва ли позволит экономическая целесообразность».