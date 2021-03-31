"Случилось самое страшное": Безрукова рассказала о смерти сына

Судьба Ирины Безруковой полна трагедий. В юном возрасте она потеряла маму и осталась жить с бабушкой, которая сначала выступала против актёрской карьеры внучки. Однако Ирина не послушалась и поступила в театральный, со временем бабушка смирилась, и решающим моментом стал тот, когда бабуля увидела Иру по телевизору и поняла: «Девочка делает что-то очень важное для всех людей».

Семья жила бедно, Ира подрабатывала, будучи студенткой, – вела концерты и дискотеки в местном ДК.

В один из рабочих дней, за час до начала дискотеки, Ира получила новость о том, что бабушка умерла в больнице. Девушка встревожилась, хватит ли ей денег на похороны, но провела дискотеку блестяще, не подав вида, будто в ее жизни что-то случилось. Режиссёр похвалил ее, сказал, что в этот день ведущая была веселее и энергичнее, чем обычно... на этих словах Ирина упала, потеряв сознание. Дальше были похороны бабушки. Денег Ирине хватило.

Первым мужем актрисы стал ее коллега – актер Игорь Ливанов, брак продлился 11 лет. В семье родился единственный сын Ирины – Андрей.

Во время съёмок в фильме «Незнакомое оружие или Крестоносец-2» актриса познакомилась с Сергеем Безруковым, который развернул путь Ирины на 180 градусов и увёл за собой.

Ирина, ещё не вступив в отношения с Сергеем, рассказала мужу, что влюблена, рискуя семьёй и сыном ради страстного увлечения. Однако роман оказался судьбоносным, вскоре Ирина и Сергей поженились.

«Безруков ухаживал, смотрел на меня очень нежно, вёл себя как джентльмен и всегда был рядом. Он растопил моё сердце, зная, что я замужем, с ребёнком и старше на 8 лет», – вспоминает актриса.

Ирина говорит, что ей очень везло с мужьями, называет красавцами обоих.

Актриса посвятила значительную часть своей жизни воспитанию Андрея и даже ушла из театра на какое-то время, занималась карьерой 12-летнего сына. Мальчик прошёл отборочные туры и попал в детскую труппу мюзикла «Норд-Ост», где успешно играл целый год.

После летних каникул настало время подписывать новый контракт, но мальчик замялся и сказал: «Мама, мне это больше не приносит радости!» Ирина подумала, что это временный каприз и предложила самому объявить о своем решении режиссёру, на что Андрей не согласился: «Я слишком сильно их люблю, меня уговорят».

Ирина сама объявила о расторжении контракта с мюзиклом «Норд-Ост», а спустя два месяца в здании театра случился теракт. Ирина относит предчувствие сына к мистическим.

Безрукова до сих пор называет сына лучшим другом, вспоминает, как они болтали ночи напролёт, говорит, что ей ни с одним человеком не было так интересно. Андрей открывал для неё новые знания, приносил книги по философии, они много путешествовали. Вскоре Андрей стал студентом факультета востоковедения и японистики.

14 марта 2015 года произошёл несчастный случай. Ирина была на гастролях, когда у знала, что сына больше нет…

«Случилось самое страшное», – со слезами говорит о том моменте Ирина.

Она зашла в пустую квартиру, увидела на своей кровати примятое покрывало и градусник, застывший на отметке 37,2.

Ирине понадобилось 5 лет, чтобы восстановиться после трагедии, брак с Безруковым не выдержал этого испытания, пара рассталась.

Сейчас Ирина Безрукова идёт по жизни с гордо поднятой головой и принимает удары судьбы героически. По мнению её близкой подруги, Лолиты Милявской, всё это – плата за красоту, ум, интеллигентность, данные Богом Ирине.

«Я эгоистична, я хотела, чтобы мой сын и муж были со мной, но они решили, что пришло время оказаться не рядом, я принимаю их выбор», – заключила Безрукова в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Анна Дубиницкая.