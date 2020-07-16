Фотошоп или пластика? Безрукова и Навка стали копиями Бабкиной – фото

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит неузнаваемой. Хор в комментариях начал спрашивать, кто это на фото, советовать не злоупотреблять фотошопом. Многие отметили, что хоть Ирина действительно не похожа на себя, но все равно выглядит чудесно.
«Шопнули себя нереально», – высказались подписчики Безруковой. «Вы сейчас на этом фото совсем другая, тоже прекрасная», – похвалили Ирину. «Ирочка вы и так красотка. Зачем вам фотошоп?» – недоумевают поклонники.
Непонятно, виной тому действительно фотошоп или во время изоляции было время поработать с внешностью, прибегая к помощи медиков, но Ирина явно повторила ошибку Надежды Бабкиной, которая ранее опубликовала снимок помолодевшей, но непохожей на на себя женщины, чем вызвала шквал негатива.
Неделей ранее проявила чудеса внешних метаморфоз и Татьяна Навка, которая предположительно прибегла к блефаропласте. И дабы не «пугать» супруга, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отправилась на юг России, прячась за солнечными очками в любую погоду. А затем выложила фото, где выглядит младше собственной дочери, о чем ей и написали в комментариях.
«Таня, вы совсем на себя не похожи! Где ваши выразительные глазки? Непривычно как-то!» – удивлялись подписчики.
«Не узнать. Теперь похожа на дочку», – вторили другие.
«Один нос торчит!» – указали фолловеры.
Видимо, дальше на повестке дня у Татьяны и правда будет нос. И поступательное движение в сторону фотошедевров Надежды Бабкиной. Неестественно гладкими лицами и Безрукова, и Навка теперь почти в точности походят на «народницу»