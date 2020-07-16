Фотошоп или пластика? Безрукова и Навка стали копиями Бабкиной – фото

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит неузнаваемой. Хор в комментариях начал спрашивать, кто это на фото, советовать не злоупотреблять фотошопом. Многие отметили, что хоть Ирина действительно не похожа на себя, но все равно выглядит чудесно.

«Шопнули себя нереально», – высказались подписчики Безруковой. «Вы сейчас на этом фото совсем другая, тоже прекрасная», – похвалили Ирину. «Ирочка вы и так красотка. Зачем вам фотошоп?» – недоумевают поклонники.

Ирина Безрукова

Непонятно, виной тому действительно фотошоп или во время изоляции было время поработать с внешностью, прибегая к помощи медиков, но Ирина явно повторила ошибку Надежды Бабкиной, которая ранее опубликовала снимок помолодевшей, но непохожей на на себя женщины, чем вызвала шквал негатива.

Надежда Бабкина

Неделей ранее проявила чудеса внешних метаморфоз и Татьяна Навка, которая предположительно прибегла к блефаропласте. И дабы не «пугать» супруга, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отправилась на юг России, прячась за солнечными очками в любую погоду. А затем выложила фото, где выглядит младше собственной дочери, о чем ей и написали в комментариях.

Татьяна Навка

«Таня, вы совсем на себя не похожи! Где ваши выразительные глазки? Непривычно как-то!» – удивлялись подписчики.

«Не узнать. Теперь похожа на дочку», – вторили другие.

«Один нос торчит!» – указали фолловеры.

Видимо, дальше на повестке дня у Татьяны и правда будет нос. И поступательное движение в сторону фотошедевров Надежды Бабкиной. Неестественно гладкими лицами и Безрукова, и Навка теперь почти в точности походят на «народницу»