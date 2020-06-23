"Нахапала бабла и дурачит зрителей!": нос Бабкиной взбесил соцсети

Новый снимок Надежды Бабкиной в Instagram вызвал бурные эмоции у подписчиков.

Звезда народной песни предстала на нем в новом образе на съемках «Модного приговора» («Первый канал»). Бабкина выглядит на фото свежо, молодо и... абсолютно неузнаваемо. У звезды почти полностью исчез нос, отбеленные зубы смотрятся неестественно, а ретушь кожи – словно маска.

Аудитория фанатов разделилась на три группы. Одни продолжали восхищаться красотой 70-летней Надежды Бабкиной и ее творчеством. Другие искали следы пластических операций и фотошопа на снимках телеведущей. Третьи негодовали, будучи уверенными, что певица их обманывает и выставляет напоказ свое богатство.

«До чего дожили россияне. Народная артистка лжет на весь мир. Что случилось с вами, артисты?!» – возмущались подписчики.

«Надо же, как короновирус с поражением 80% легких изменил Бабкину! Продолжаем дурачить народ!» – в горечью замечали люди.

Были и те, кто оскорбился чрезмерным шиком образа.

«Надя, угомонитесь. Бабла нахапали, а ваши подписчики – люди небогатые, живут от получки до получки. Наряжаться нет денег, – пытались пристыдить Бабкину фолловеры. – Так что не будите зверя… Нам бы ваши доходы, мы бы тоже менялись, а так только на продукты хватает».

«Я только не понимаю, зачем такое количество бус. Ёлку мы ещё не наряжаем», – ехидничали подписчики.

Изначально пост был заряжен на позитив и должен был настроить читателей на волну оптимизма. Но судя по комментариям, поклонники певицы почувствовали себя одураченными и несколько разочарованными увиденным.