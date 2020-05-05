"Народ за вас свечки ставил!" Поклонники не верят похорошевшей после комы Бабкиной

Не прошло и месяца после того, как 70-летняя певица оказалась в реанимации с пневмонией и сильнейшим поражением легких. Врачи провели звезде операцию и ввели ее в искусственную кому, в которой она находилась несколько дней. 30 апреля певицу выписали домой, и уже через день она начала выкладывать посты в Интернете, благодаря медиков и мэра Собянина за спасение своей жизни.

Обрадованные поклонники и коллеги наперебой поздравляли любимую артистку, но потом случилось неожиданное. Первое же видео, опубликованное Бабкиной, вызвало у ее подписчиков настоящее негодование. Надежда Георгиевна предстала перед публикой помолодевшей, похорошевшей и со свеженьким маникюром.

Народ тут же засомневался в том, что она всего пару дней назад перенесла длительную и тяжелую болезнь и лежала под аппаратом ИВЛ. По мнению подписчиков, Надежда сделала очередную пластическую операцию, уж слишком свежо и подтянуто стала она выглядеть!

Поклонники звезды уверенны, что 70-летние пациенты после комы и ИВЛ не возвращаются к нормальной жизни так быстро.

«Что-то верится с трудом, что болела. Морочат людям голову!», «Разве может так выглядеть человек, который неделю назад был в коме между жизнью и смертью?», «А где след на горле? Рубец от такой процедуры заживет минимум месяца через три!», «Не верю, что болели. Глядишь, скоро и Заворотнюк увидим», «А маникюр в реанимации сделали?», «Надежда, зачем вы обманываете людей? Народ за вас свечки ставил! Позор!» — наперебой писали комментаторы в блоге Бабкиной в Инстаграм.

Но апогеем недоверия стало видео, на котором бодрая и красивая Надежда Георгиевна как ни в чем не бывало спела песню «День Победы».

«После пневмонии, еще и в наркозе так петь? Мне кажется, нам лапши навешали», «Даже не похоже, что человек болел. И болел ли вообще? Завралась», «Противно смотреть и слушать, зная, что все это обман» — комментировали раздосадованные зрители. — «Были о вас лучшего мнения».

Были среди комментаторов и те, кто искренне поражался озлобленности и недоверчивости людей, ведь певица осталась жива и здорова, а этому можно только радоваться!