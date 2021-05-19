Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери

Не так давно известная российская телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками тревожными новостями о своей 13-летней дочери Полине. Как оказалось, девочка снова нанесла себе увечья. Об этом знаменитость рассказала поклонникам через свою страничку в социальной сети Instagram, опубликовав сначала ролик из кареты скорой помощи, а впоследствии дополнив раздел stories новым постом.

К примеру, по словам Борисовой, ей удалось найти для дочери подходящую клинику, где ее состоянием займутся специалисты. Причем, утверждает телеведущая, они с Полиной уже давно консультируются с психологами и психиатрами, однако сама она не считает, что наследница страдает суицидальными наклонностями. По ее мнению, вся проблема в культуре, которой придерживаются современные подростки.

Одной из первых на эти новости отреагировала коллега Борисовой, телеведущая и светская львица Ксения Собчак. Причем вместо слов поддержки и прочего Ксения Анатольевна решила обратить внимание на то, в какой манере Дана Борисова рассказывает о произошедшем дочери. Судя по посту, опубликованному в авторском Telegram-канале бывшего кандидата в президенты России, она осталась недовольна чересчур позитивным настроением Борисовой в столь тревожный момент, а потому решила упрекнуть ее в этом. Впрочем, в определенной степени Собчак права, стиль изложения и внешнее оформление постов на страничке артистки выглядят, мягко говоря, нарочито позитивными, что никак не соответствует изложенным в них новостям.