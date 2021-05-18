"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась заголовками статей о своей внешности и ответила обидчикам в довольно жесткой манере.

Как выяснилось, 39-летняя блогер и светская леди просто обожает читать статьи о себе. Однако, как правило, они Ксению Анатольевну забавляют или раздражают.

Собчак даже начала коллекционировать самые нелепые и странные заголовки посвященных ей материалов. Так, пресса неоднократно разводила Ксению с супругом, уличала в беременности, пластических операциях и нездоровом интересе к маньякам.

Но последняя заметка в прессе буквально привела блогера в бешенство. Пару дней назад Собчак опубликовала фото, на котором выглядит уж очень постройневшей. Коллеги-журналисты не смогли пройти мимо и разразились статьями о том, как болезненно и пугающе выглядит скандальная звезда. Некоторые даже умудрились сравнить ее с исхудавшей жертвой, сидящей в подвале маньяка.

– Не одобряю, – сначала миролюбиво оценила кричащие заголовки Ксения. – Толстею – беременна, худею – анорексичка. Никак не угодить вам. Как жить?

А вскоре разразилась настоящей тирадой в адрес журналистов, сообщающих о каждом ее шаге, и подписчиков, комментирующих каждый волос на ее голове.

– Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся.

В конце своей пламенной речи Собчак грязно выругалась, послав критиков и советчиков куда подальше.

Многим подписчикам такая реакция пришлась по душе, Ксению Собчак назвали свободной от чужого мнения и предрассудков женщиной, другие снова осудили резкий выпад телеведущей – мол, такие у нас бывшие кандидаты в президенты, хорошо, что бывшие.

– Коль ты публичный человек, терпи, – резонно замечали комментаторы, вспоминая все странные поступки и высказывания Ксении, которые и делались ею для всеобщего обсуждения. Да и в роли критика своих коллег Ксения Анатольевна порой выступает чаще других.