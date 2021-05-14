«Анорексия!» Бузовой поставили страшный диагноз

Ольга Бузова, выписавшись из больницы после операции, вернулась к активной жизни. Теледива активно занимается в спортзале и постепенно возвращается к концертам. Сегодня, например, она будет петь в Екатеринбурге.

В соцсетях Бузова регулярно выставляет свои фотографии. Впрочем,последние снимки ее фанатов пугают. На них у Бузовой – осунувшийся вид. После больницы звезда сильно исхудала. На всех фотографиях видно, как у нее торчат кости. Сама Ольга признается: у нее совершенно нет аппетита. И это очень тревожит врачей, которые просят Бузову есть почаще.

«Оля, если все пойдет так и дальше, тебе грозит анорексия», – пишут ей поклонники.

«По-моему, она уже началась», — ответил второй поклонник.

Между тем, сама Ольга своим внешним видом довольна. Хотя признает: врачи тоже бьют тревогу и требуют от нее больше есть. Но Бузову тревожит не худоба, а собственные колени.

– Они у меня слишком большие, – говорит артистка. – Но с этим ничего не поделаешь. Такой родилась!

Напомним, что не так давно медики провели Бузовой операцию. По словам звезды, она трудно отходила от наркоза. В больнице звезда провела несколько дней, после чего отправилась домой. Точный диагноз Ольга не называет.