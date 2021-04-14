Трещина в браке Собчак: вспыхнули новые слухи о разводе с Богомоловым

Разговоры о том, что в отношениях Ксении и Константина не все гладко, ходят уже несколько месяцев. Впервые тему их расставания подняла скандальный блогер Лена Миро.

Еще в январе она сообщила читателям, что Богомолов якобы уже получил необходимую ему популярность благодаря браку с Собчак и скоро начнет искать себе новую музу. Ксения тогда назвала Миро паразитом и сообщила, что не тратит время на чтение ее постов.

Однако Миро на этом не успокоилась и в начале апреля опубликовала фотографии с премьеры оперы «Кармен», где Богомолов сидит в зале рядом с другой женщиной, а затем уклоняется от совместных снимков с супругой.

Миро обратила внимание читателей на грустный взгляд Ксении, понурые плечи и в свойственной ей злобной менее прокомментировала:

«Наверное, предчувствует, что её тоже скоро бросят. И предчувствует, и злится, и сделать ничего не может. Нежеланная. Нелюбимая. Влюблённая. В тягость».

Константин и впрямь на фото с супругой давно не появлялся. В последний раз их совместное фото в Инстаграм было опубликовано аж в январе.

После этого Ксения съездила без него на море отдохнуть, а он появился на похоронах Эмиля Верника в гордом одиночестве.

Надо отдать должное Ксении Анатольевне, которая постоянно смеется над подобными слухами и даже завела рубрику, где коллекционирует самые нелепые заголовки о себе. Последний, например, Ксения прокомментировала так: «Нащупали новое дно в желтухе по ходу».

Так-то оно так, но если слухи о размолвке неправда, почему не провести совместный эфир в Инстаграм и не развеять их одним разом?