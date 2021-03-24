Ксению Собчак назвали соучастницей "скопинского маньяка"

Ксения Собчак стала, пожалуй, первым в истории России политиком, претендовавшим одновременно и на пост президента страны, и на звание человека, рядом с именем которого слово «хайп» смотрится максимально органично. По крайней мере к такому выводу можно прийти на фоне неоднозначных историй, в эпицентре которых телеведущая и журналистка оказывается с завидной регулярностью, порой становясь их ключевым автором и сценаристом.

Последней такой историей стало интервью Собчак с освободившимся после 17 лет заключения в марте текущего года «скопинским маньяком» Виктором Моховым. Видеоролик, в котором Ксения Анатольевна общается с человеком, похитившим двух несовершеннолетних девочек и в течение четырех лет державшим их взаперти, превратив в своих сексуальных рабынь, только за сутки набрал уже свыше двух миллионов просмотров. Нет никаких сомнений, что эта цифра будет расти, а вместе с ней будет расти и количество тех, кто будет недоволен поступком знаменитости.

И критиков Собчак сложно упрекнуть в отсутствии логичной и обоснованной позиции. Вывести на многомиллионную аудиторию человека, совершившего тяжкое преступление против личности, да еще и всем своим видом показывающего свое поверхностное отношение к своей вине и позволяющего себе шутить в адрес одной из жертв, обещая «заняться» ею – эту попытку романтизации маньяка-социопата Ксении Анатольевне вряд ли простят. И праведный гнев беснующейся толпы с каждым разом разгорается только сильнее, стоит ей узнать, какие гонорары получает Мохов.

К слову, именно это обстоятельство стало поводом для того, чтобы обвинить телеведущую еще больше. Как отмечает российский писатель Дмитрий Лекух в своем посте для Telegram-канала «Накануне.RU», Собчак фактически стала соучастницей Мохова, поскольку решила «монетизировать» его преступления.

«Говорят, что Ксения Собчак своим интервью со "скопинским маньяком" пробила дно. Но нет, дно еще не пробито, эта социально-культурная страта пробьет еще не одно культурное дно. Впрочем, каноны профессии нарушены вплоть до основания, если судить по европейским или западным меркам. Поскольку существует принцип даже в западной юриспруденции, согласно которому нельзя монетизировать преступления. А Собчак фактически монетизировала преступления Мохова, тем самым стала моральной соучастницей его преступлений», – отмечает Лекух.