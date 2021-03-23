Скопинский маньяк: публицист обратил внимание на любопытный факт жизни Мохова

Сложно сказать, чем руководствовалась Ксения Собчак, спеша записать интервью со знаменитым «скопинским маньяком» Виктором Моховым, освободившимся в начале марта после 17 лет заключения. Не менее сложно понять и мотивы выпуска в эфир ролика, в котором человек, в течение четырех лет державший в сексуальном рабстве двух несовершеннолетних девочек, шутит над своими жертвами и даже обещает «заняться» одной из них.

Как бы там ни было, но свою долю «хайпа», в чем телеведущую поспешили обвинить едва ли не все вокруг, она точно собрала. Всего за сутки после выхода в эфир ролик на YouTube-канале бывшего кандидата в президенты России собрал уже свыше полутора миллионов просмотров, и эта цифра продолжает расти. Между тем общественность в прямом смысле взбунтовалась против Ксении Анатольевны, отмечая, что романтизация и популяризация личностей вроде Мохова является максимальным «дном» из всех возможных.

Впрочем, и эта волна негодования непременно принесет Собчак свои дивиденды, ведь о ролике с участием «скопинского маньяка» не перестают говорить уже вторые сутки, а многие возводят эту историю едва ли не в абсолют, продолжая делать на ее основании самые смелые, в том числе политические выводы.

К примеру, не так давно свою позицию по этому поводу высказал известный российский публицист и культуролог Николай Подосокорский, отметивший, что тяга общества к романтизации подобных фигур может свидетельствовать о том, что насильники давно превратились в героев современности.

«Скопинский маньяк опустился до интервью с Ксенией Собчак», – под таким заголовком мнение эксперта подано в Telegram-канале профессора Веры Афанасьевой.

«Откуда вообще возникает такая потребность – романтизировать маньяков? Это что, коронавирус так влияет на мозги? Повсюду реклама сериала про Чикатило, а тут еще интервью со скопинским маньяком Моховым. Последний, к слову, в разговоре с Собчак рассказал о том, что всегда радовался успехам своих жертв и даже позволил себе пошутить, что готов "заняться" одной из них, которая трижды от него рожала, пока находилась у него в сексуальном рабстве, а после не смогла забеременеть от мужа.