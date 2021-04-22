Будет свадьба! Ангелина Вовк показала молодого фаворита: фото

Мужчина не скрывает своих чувств и прилюдно целует телеведущую. Похоже, они оба счастливы.

Еще совсем недавно легендарную Ангелину Вовк часто замечали в компании радиоведущего Михаила Куницына. Ангелина Михайловна и сама не скрывала: отношения у них весьма серьезные и дело близится к свадьбе. Впрочем, торжество так и не состоялось. Как выяснилось, сейчас у Ангелины Михайловны – новый молодой фаворит.

Ангелина Вовк в последнее время не так часто выходит в свет. На днях наши корреспонденты заметили телеведущую на съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

Фото: Global Look Press

Ангелина Михайловна буквально светилась от счастья. В тусовке болтают: такие приятные изменения связаны с новыми чувствами. Говорят, что теледива сейчас плотно общается с певцом Юлианом и не исключает, что уже в самое ближайшее время выйдет за него замуж.

По слухам, именно Ангелина Михайловна смогла залечить его душевную рану после развода с Анастасией.

– Об Анастасии больше говорить ничего не хочу, – заявил нам Юлиан. – С ней мы теперь друзья. У меня своя личная жизнь, у нее – своя. Нам хорошо по отдельности!

Юлиан в этот день не отходил от Ангелины Михайловны ни на шаг. Он трепетно ухаживал за телеведущей: подавал ей руку, приносил воду, всем видом давая понять: она ему не безразлична.

В какой-то момент Юлиан не смог сдержать своих эмоций и стал целовать Вовк. Было заметно: телеведущей приятно. Ангелина Михайловна, увидев, что их снимают, не стала скрывать довольной улыбки. А после призналась: отношения у них весьма серьезные.

Фото: личный архив Юлиана

– Юлиан – очень галантный мужчина, – отметила Ангелина Михайловна. – Мы с ним знакомы уже почти 30 лет.

– Он всегда мне нравился, но тогда другое было время. Мы думали только о работе. Ни на что другое времени не осталось. А сейчас – другое дело.

– У вас действительно дело близится к свадьбе?

– Когда будет свадьба, вам сообщу первым, – пообещала Вовк.

– Вы считаете, что сможете с Юлианом быть и в горе, и в радости?

– А почему нет?