Юлиан о разводе с Анастасией: Я бы сошёл с ума, если бы продолжил жить с ней

Фото: Global Look Press

Сергей Хестанов: Рубль девальвируют без шума и пыли
Фото в статье: Global Look Press

Миролюбие России – на уровне Сомали
Global Look Press

Звезды нашли способ открыть концертный сезон в июле
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Юлия Галямина: Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
В центре внимания
Фото в статье: Агентство «Москва», Instagram
Отар Кушанашвили о Ефремове: Миша в аду. Его больше нет
Планы на выходные: день России и концерт группы Pain
"Фракция болгар": Кто из наших депутатов и сенаторов поселился в стране НАТО

Новости дня

11 июня, четверг

[17:32]Памфилова: заявлениям о принуждении к голосованию без доказательств "грош цена"
[17:05]Потанин предложил в 2020 году выплатить акционерам лишь $1 млрд
[16:38]Мэрия выделила Шапошникову и его сестре по квартире за 10 лет до его депутатства
[16:14]В Совфеде предложили поощрять граждан, сообщающих о нарушениях ПДД
[15:56]Проект Ходорковского призвал к реформе ФСБ, опубликовав на службу большое досье
[15:07]Россиян обязали сдавать тест на ковид за 7 дней до плановой госпитализации
[15:04]Сотрудники ФСИН вывели Михаила Ефремова из квартиры. Актер был в маске и толкался
[14:55]Навальный стал самым вдохновляющим россиян современником после Путина
[14:27]Отличие смертности от ковида в РФ и в мире объяснили "особенностями подсчета"
[13:59]"Миллион призов" за участие в плебисците мэрия Москвы объяснила помощью бизнесу
[13:16]В Словакии при нападении мужчины на школу пострадали двое детей
[13:08]В МВД увеличили назначенный судом штраф дизайнеру Константину Коновалову
[12:59]В Москве соцработники продолжат обеспечивать хронических пациентов лекарствами
[12:34]"Он главный лидер общественного мнения": Путин лично объяснит значение поправок
[12:20]Под  Омском нашли могилу 300-летней давности
[12:01]Иск RT к Навальному, Соболь и Znak.com про "порнонакрутки" был принят судом
[11:26]Осужденного за госизмену ученого Лапыгина досрочно освободили
[11:08]"ЯМы Виталий Наливкин": Уссурийская полиция начала проверку юмористического ролика
[10:40]Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы
[10:27]Amazon на год запретит полиции США использовать свою систему распознавания лиц
[10:02]Кобзев идет на выборы в Иркутской области не от ЕР, а Левченко надеется на допуск
[09:23]Протесты в США не повлияли на развитие пандемии в стране
[08:30]Вторичный рынок жилья может снизить цены на 10-12% в ближайшие месяцы
[07:50]В ЕС проверят TikTok, а тюменцев проверят на антитела. Новости к утру 11 июня

10 июня, среда

[22:11]В Японии сообщили об идентификации летчиков-разведчиков вблизи своих островов
[21:29]В полиции установили факт сбыта наркотиков Михаилу Ефремову
[21:09]Из-за подтопления обрушилась часть автомобильного моста на пути в ТиНАО
[20:33]Вторую волну COVID-19 предложили ждать к Новому году
[19:37]В Петербурге переплатили около 840 млн фирмам, связанным с депутатом ЗакСа
[18:20]ФАС обязала Теле2 вернуть ранние цены на тарифы
[17:41]В Конгрессе США предлагают новые "самые жесткие санкции" против России и Путина
[17:30]Из КоАП попросили убрать "резиновую" формулировку о ненадлежащем воспитании детей
[17:07]Зеленского и членов его администрации оштрафовали за поход в кафе на карантине
[16:23]В 51 вагоне МЦК запретят громко разговаривать и слушать музыку без наушников
[16:22]Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
[16:15]Кузнецова занялась ситуацией с изъятием годовалого ребенка у россиянки в Швеции
[15:32]Массовым производством вакцины от коронавируса займется завод в Зеленограде
[15:29]Собянин заявил, что полного выхода из карантина не стоит ждать до конца лета
[15:20]ФСБ задержала в Крыму пятерых россиян, готовивших теракт на рынке Симферополя
[15:10]В 48% случаев смерть больных COVID в Москве за май отнесена к другим болезням

Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Рецепт: Летние соусы для красивой фигуры
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: личный архив Наташи Барбье
Что, как и куда сажать: три лайфхака для дачников от Наташи Барбье
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий

Юлиан о разводе с Анастасией: Я бы сошёл с ума, если бы продолжил жить с ней

Шоу-бизнес
16:53, 11 июня 2020

Юлиан о разводе с Анастасией: Я бы сошёл с ума, если бы продолжил жить с ней
Фото в статье: личный архив Юлиана
Фото в статье: личный архив Юлиана

Грядущий развод Юлиана и Анастасии активно обсуждают в светской тусовке. На днях в их непростых отношениях попытался разобраться Андрей Малахов. Он выслушал душещипательную исповедь Анастасии. Певица уверяет, что Юлиан разводится с ней из-за того, что она не может родить ребенка. У певца другая версия происходящего.

О том, из-за чего распался столь яркий союз, Юлиан рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

«Жизнь превратилась в кромешный ад»

– Юлиан, мы так и не поняли: что стало основной причиной развода с Анастасией. Слишком много претензий вы друг другу предъявляете!

– Характеры у нас с ней одинаковые. Наверное, это сыграло роль. Под одной крышей два Льва вряд ли уживутся. В чем меня обвиняет Анастасия? В том, что я вышел в прямой эфир к Малахову и объявил о разводе. Заметьте: я сделал это, но без всяких подробностей. После чего она выдала все: и про попытки ЭКО, и про то, что я якобы заставлял ее взять ребенка из детского дома. Я находился в это время в гримерке и был в шоке от того, что слышал!

– Почему вы не вышли в студию?

– Она поставила условие, чтобы меня там не было. Наверное, потому что боялась, что расскажу правду. Мы не жили больше месяца до того, как я объявил о разводе. Это не было никакой новостью ни для кого. Она на меня сейчас злится. Но за что? Я, например, благодарен ей за несколько спокойных месяцев жизни. Они все-таки у нас были.

А потом жизнь с Настей превратилась в кромешный ад. Она уверяет, что я развожусь из-за того, что она не может иметь детей! Конечно же, нет! Я просто не могу жить в армейской казарме. Она привыкла всеми командовать, поэтому у нее было столько браков. Анастасия хочет жить с подкаблучником, но я таким не был никогда. Дома она устраивает регулярно «спектакли», и все ей должны аплодировать. Поскольку я сам артист, то терпеть эти выходки не мог. Ну не могу я жить с диктатором и генералом в юбке!

– Как проходили ваши скандалы?

– Вы помните программу Малахова? Она зашла в гримерку и разбила бокал. Слава Богу, не об меня. Вот такие скандалы были и у нас дома постоянно. Настя – человек итальянского склада характера, очень горячая. Битье посуды – это постоянно!

Знаете, если бы я продолжал с ней жить, наверное, сошел бы с ума. Ни одни мозги не могут выдержать такой натиск со стороны женщины!

– Неужели вы до свадьбы не знали об этом?

– Меня все предупреждали, что так будет, но я не верил. Я, конечно, знал, что Анастасия – горячая, но не до такой степени. У нее было восемь мужей, если считать и меня. Так вот я считаю, что каждому из нас нужно дать звание Героя России. С ней ни один жить долго не сможет!

«Меня стало тошнить от ее голоса»

– Где вы жили с Настей?

– Какое-то время мы жили в доме, который я ей подарил. Насте нравится сельская жизнь. Это, кстати, одна из причин наших скандалов. Анастасия не хотела ехать в Москву. Но для меня это нонсенс. Я не могу жить в деревне. Хотел подарить своей жене новую жизнь. А она ни в какую: ей нравится быть среди свиней, овец и баранов. Пытался ее вытащить из колхоза, но не получилось. На этом фоне были скандалы. Честно говоря, я забыл, когда она со мной тихо разговаривала.

Спустя пару месяцев совместной жизни меня стало тошнить от ее командного голоса, от бесконечных выкрутасов. Понимаете, она всегда делает так, как хочет она. Но семейная жизнь – это же обоюдные решения.

– Анастасия жалуется, что вы не удовлетворяли ее. И заставляли ее заниматься сексом по расписанию!

– Она все сочиняет! Какой секс по расписанию? У нее хорошая театральная школа – она закончила «Щуку». Поэтому у Малахова играла спектакль, который до этого продумала. Не было у нас секса по расписанию!

– А какой был?

– Когда на тебя человек орет, какой там может быть секс? Это вообще нереально. Но в начале все, конечно, шло хорошо. Нас все устраивало, в том числе и в интимной жизни. Мы оба мечтали о ребенке. Настя говорила: «Будем стараться родить естественным путем. Если нет, то воспользуемся услугами суррогатной матери». Конечно, она сама родить не смогла. Ей же 53 года…

– Солидный возраст!

– После Нового года я решил, что нам лучше порознь. Сейчас мы даже не созваниваемся. Хотя я все-таки надеюсь, что мы останемся друзьями. Мы же дружили на протяжении 27 лет. Наверное, зря все-таки мы пошли в ЗАГС. Теперь я понимаю: хочешь потерять друга – выйди за него замуж или женись на нем.

«Настя меня ревновала даже к столбу»

– То есть основной причиной стали только скандалы?

– Нет. Настя меня жутко ревновала – даже к столбу. Мы часто гастролировали вместе. После наших выступлений она разгоняла поклонниц, которые приходили ко мне брать автографы. Подходила и начинала кричать: «Уйдите отсюда!» Она во всем видела опасность!

А как она меня выслеживала в Москве?! Я гуляю с собакой и в это время общаюсь с хозяевами других животных. Она просила своих поклонниц снимать происходящее. Они записывали ей видео моих прогулок с собакой. Потом она мне это присылала и начинала предъявлять претензии. В общем, шизофрения полная!

– Но вы ей точно не изменяли?

– Точно! Хотя она считала по-другому. Постоянно пыталась залезть в мой телефон. Слава Богу, она не очень умеет пользоваться техникой. Несколько раз я застукивал ее в тот момент, когда она рылась в моей трубке, пытаясь найти там компромат.

– Как теперь будет делить имущество? Вы заключали брачный контракт?

– Нет, у нас не было никакого контракта. Общего имущества тоже не нажили. Я ей подарил дом. Она, правда, теперь говорит, что мне отдала его обратно. Но на самом деле нет. Это тоже ее фантазии. Да он мне и не нужен. Дом – это мой подарок. Я то, что дарю, никогда обратно не принимаю.

– Какой теперь должна быть ваша девушка?

– Теперь я буду долго думать. Сейчас мое сердце свободно. И сколько лет должно пройти, чтобы я вновь решился на поход в ЗАГС, даже не знаю. Мне, кстати, сейчас столько предложений от разных девушек поступает. Раньше они такими активными не были. А сейчас сами себя предлагают. У меня около пятисот разных сообщений. Пишут, что готовы связать со мной свою жизнь, залечить раны, нанесенные Анастасией, родить мне детей. Я еще не развелся, а у меня уже есть возможность выбирать. Просто фантастика!

– Когда у вас развод?

– 20 июня.

– Потом можно будет пуститься во все тяжкие!

– Нет. После этого буду долго отдыхать от женщин.

– Но врачи говорят, что это вредно. Отказываться от интима нельзя!

– Я не знаю, что говорят врачи. Но пока я точно ни о каких женщинах не думаю. Уж слишком большой стресс испытал, будучи рядом с Анастасией. Теперь мне хочется пожить для себя.

Тема: Юлиан

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Андрей Малахов #Анастасия

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:
Фото в статье: личный архив Юлиана

Шоу-бизнес

Юлиан о разводе с Анастасией: Я бы сошёл с ума, если бы продолжил жить с ней

Читать далее >

Фото в статье: соцсети

Шоу-бизнес

Гоген Солнцев из-за голода начал разводить кур и продавать вещи в интернете

Читать далее >

Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube / программа "Прямой эфир"

Шоу-бизнес

Керимова заявила о масштабной травле Анастасии Волочковой

Читать далее >

Политика
Марш пустых кастрюль-2020: ждать ли России массовых протестов после самоизоляции?
Оружейные бароны: Кто в России наживается на продаже смертельных вооружений
Пролетая над рекой в Норильске: Итоги недели одним предложением
Леонид Радзиховcкий: Голосование по поправкам – пример абсолютной лжи для учебников
Общество
Вдова онколога Павленко: У Андрея не было страха смерти
Чиновник-стрелок Павлов мог палить по прохожим из-за спора об отцовстве
"Кремль. Путину". Помогите проголосовать инвалидам!
Наталья Зубаревич о перспективе "вертолетных денег": Мы, черт побери, бедные!
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки»

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Титов на днях заявил о необходимости возвращения корпоративов «с соблюдением всех санитарных норм» в жизнь бизнесменов. Главное, видимо, чтобы на эти корпоративы, как и прежде, ящиками закупалось титовское шампанское «Абрау-Дюрсо», которое при самоизоляции люди на кухнях, как оказалось, не очень-то пьют

Культура и ТВ
Никас Сафронов: Первые портреты Путина я продавал за 200 долларов
"Они с Балабановым попали в эпоху": Андрей Федорцов рассказал о работе с Бодровым
Внучка Гурченко предложила ее мужу помириться: Вся семья ушла. Мы должны общаться
На книжной ярмарке Нарышкин изучал шпионский бестиарий, а Быков восхвалял Чуму
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев из-за голода начал разводить кур и продавать вещи в интернете
Волочкова обижена на телевизионщиков за попытки свести ее аферистом
Дочь Ефремова: Мечтаю тихо жить с моей женой
"21:00 – боли не проходят": Изнемогающая Калашникова рассказала о жизни в больнице

Здоровье
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Ученые: сильнее других от одиночества страдают мужчины среднего возраста
Работа почек ухудшается у всех людей по мере старения вне зависимости от болезней
Бактериальные инфекции смертельно опасны при COVID-19
Туризм
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Привет, Реджеп! Когда россияне смогут снова полететь в Турцию?
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
Свежий номер
Global Look Press
Миллионы на короне: кто и как разбогател во время пандемии
Александр Габышев / Фото в статье: скриншоты Youtube, Facebook
Адвокат Габышева: Не хочу верить, что в Кремле шамана боятся из-за сверхспособностей
Фото с историей. Застолье на сцене Таганки
Обложка журнала The Economist к столетию Октябрьской революции // Фото: Global Look Press
Гозман – Путину: Прощайте, государь!
ул. Новая – центральная улица в поселке Бутынь / Фото в статье: Соколов Дмитрий
Бутынь как зеркало России: родной поселок Навального погряз в нищете и коррупции

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский:
Алкоголизм, как и талант, передался Мише Ефремову по наследству
Книжный фестиваль, 2019 год / Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Книжный фестиваль сейчас – битва идеологии со здравым смыслом
Виталий Манский // Фото: Андрей Струнин
Манский:
Чем ярче будет сериал про Скрипалей, тем больше возбудятся квазипатриоты
Дмитрий Глуховский и Александр Петров / кадр из фильма «Текст» / Фото в статье: Global Look Press, скриншоты Youtube
Дмитрий Глуховский:
Россия в тупике, будущее – за Илоном Маском
Фото в статье: личный архив Юлиана
Юлиан о разводе с Анастасией: Я бы сошёл с ума, если бы продолжил жить с ней
Global Look Press
"Ножки раздвинула и пошла": Норкина перед смертью уколола Зарубину
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, скриншот Youtube / программа «Пусть говорят»
Елена Жукова о страданиях Норкиной перед смертью: Юля переживала и была замкнута
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube / программа "Прямой эфир"
Керимова заявила о масштабной травле Анастасии Волочковой
Global Look Press
Подруга Ефремова: Пьяный Миша за рулем однажды чуть не угробил себя и моего мужа
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
^