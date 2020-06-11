Юлиан о разводе с Анастасией: Я бы сошёл с ума, если бы продолжил жить с ней

Грядущий развод Юлиана и Анастасии активно обсуждают в светской тусовке. На днях в их непростых отношениях попытался разобраться Андрей Малахов. Он выслушал душещипательную исповедь Анастасии. Певица уверяет, что Юлиан разводится с ней из-за того, что она не может родить ребенка. У певца другая версия происходящего.

О том, из-за чего распался столь яркий союз, Юлиан рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

«Жизнь превратилась в кромешный ад»

– Юлиан, мы так и не поняли: что стало основной причиной развода с Анастасией. Слишком много претензий вы друг другу предъявляете!

– Характеры у нас с ней одинаковые. Наверное, это сыграло роль. Под одной крышей два Льва вряд ли уживутся. В чем меня обвиняет Анастасия? В том, что я вышел в прямой эфир к Малахову и объявил о разводе. Заметьте: я сделал это, но без всяких подробностей. После чего она выдала все: и про попытки ЭКО, и про то, что я якобы заставлял ее взять ребенка из детского дома. Я находился в это время в гримерке и был в шоке от того, что слышал!

– Почему вы не вышли в студию?

– Она поставила условие, чтобы меня там не было. Наверное, потому что боялась, что расскажу правду. Мы не жили больше месяца до того, как я объявил о разводе. Это не было никакой новостью ни для кого. Она на меня сейчас злится. Но за что? Я, например, благодарен ей за несколько спокойных месяцев жизни. Они все-таки у нас были.

А потом жизнь с Настей превратилась в кромешный ад. Она уверяет, что я развожусь из-за того, что она не может иметь детей! Конечно же, нет! Я просто не могу жить в армейской казарме. Она привыкла всеми командовать, поэтому у нее было столько браков. Анастасия хочет жить с подкаблучником, но я таким не был никогда. Дома она устраивает регулярно «спектакли», и все ей должны аплодировать. Поскольку я сам артист, то терпеть эти выходки не мог. Ну не могу я жить с диктатором и генералом в юбке!

– Как проходили ваши скандалы?

– Вы помните программу Малахова? Она зашла в гримерку и разбила бокал. Слава Богу, не об меня. Вот такие скандалы были и у нас дома постоянно. Настя – человек итальянского склада характера, очень горячая. Битье посуды – это постоянно!

Знаете, если бы я продолжал с ней жить, наверное, сошел бы с ума. Ни одни мозги не могут выдержать такой натиск со стороны женщины!

– Неужели вы до свадьбы не знали об этом?

– Меня все предупреждали, что так будет, но я не верил. Я, конечно, знал, что Анастасия – горячая, но не до такой степени. У нее было восемь мужей, если считать и меня. Так вот я считаю, что каждому из нас нужно дать звание Героя России. С ней ни один жить долго не сможет!

«Меня стало тошнить от ее голоса»

– Где вы жили с Настей?

– Какое-то время мы жили в доме, который я ей подарил. Насте нравится сельская жизнь. Это, кстати, одна из причин наших скандалов. Анастасия не хотела ехать в Москву. Но для меня это нонсенс. Я не могу жить в деревне. Хотел подарить своей жене новую жизнь. А она ни в какую: ей нравится быть среди свиней, овец и баранов. Пытался ее вытащить из колхоза, но не получилось. На этом фоне были скандалы. Честно говоря, я забыл, когда она со мной тихо разговаривала.

Спустя пару месяцев совместной жизни меня стало тошнить от ее командного голоса, от бесконечных выкрутасов. Понимаете, она всегда делает так, как хочет она. Но семейная жизнь – это же обоюдные решения.

– Анастасия жалуется, что вы не удовлетворяли ее. И заставляли ее заниматься сексом по расписанию!

– Она все сочиняет! Какой секс по расписанию? У нее хорошая театральная школа – она закончила «Щуку». Поэтому у Малахова играла спектакль, который до этого продумала. Не было у нас секса по расписанию!

– А какой был?

– Когда на тебя человек орет, какой там может быть секс? Это вообще нереально. Но в начале все, конечно, шло хорошо. Нас все устраивало, в том числе и в интимной жизни. Мы оба мечтали о ребенке. Настя говорила: «Будем стараться родить естественным путем. Если нет, то воспользуемся услугами суррогатной матери». Конечно, она сама родить не смогла. Ей же 53 года…

– Солидный возраст!

– После Нового года я решил, что нам лучше порознь. Сейчас мы даже не созваниваемся. Хотя я все-таки надеюсь, что мы останемся друзьями. Мы же дружили на протяжении 27 лет. Наверное, зря все-таки мы пошли в ЗАГС. Теперь я понимаю: хочешь потерять друга – выйди за него замуж или женись на нем.

«Настя меня ревновала даже к столбу»

– То есть основной причиной стали только скандалы?

– Нет. Настя меня жутко ревновала – даже к столбу. Мы часто гастролировали вместе. После наших выступлений она разгоняла поклонниц, которые приходили ко мне брать автографы. Подходила и начинала кричать: «Уйдите отсюда!» Она во всем видела опасность!

А как она меня выслеживала в Москве?! Я гуляю с собакой и в это время общаюсь с хозяевами других животных. Она просила своих поклонниц снимать происходящее. Они записывали ей видео моих прогулок с собакой. Потом она мне это присылала и начинала предъявлять претензии. В общем, шизофрения полная!

– Но вы ей точно не изменяли?

– Точно! Хотя она считала по-другому. Постоянно пыталась залезть в мой телефон. Слава Богу, она не очень умеет пользоваться техникой. Несколько раз я застукивал ее в тот момент, когда она рылась в моей трубке, пытаясь найти там компромат.

– Как теперь будет делить имущество? Вы заключали брачный контракт?

– Нет, у нас не было никакого контракта. Общего имущества тоже не нажили. Я ей подарил дом. Она, правда, теперь говорит, что мне отдала его обратно. Но на самом деле нет. Это тоже ее фантазии. Да он мне и не нужен. Дом – это мой подарок. Я то, что дарю, никогда обратно не принимаю.

– Какой теперь должна быть ваша девушка?

– Теперь я буду долго думать. Сейчас мое сердце свободно. И сколько лет должно пройти, чтобы я вновь решился на поход в ЗАГС, даже не знаю. Мне, кстати, сейчас столько предложений от разных девушек поступает. Раньше они такими активными не были. А сейчас сами себя предлагают. У меня около пятисот разных сообщений. Пишут, что готовы связать со мной свою жизнь, залечить раны, нанесенные Анастасией, родить мне детей. Я еще не развелся, а у меня уже есть возможность выбирать. Просто фантастика!

– Когда у вас развод?

– 20 июня.

– Потом можно будет пуститься во все тяжкие!

– Нет. После этого буду долго отдыхать от женщин.

– Но врачи говорят, что это вредно. Отказываться от интима нельзя!

– Я не знаю, что говорят врачи. Но пока я точно ни о каких женщинах не думаю. Уж слишком большой стресс испытал, будучи рядом с Анастасией. Теперь мне хочется пожить для себя.