"Яхты, виллы за рубежом": Юлиан рассекретил богатства "обнищавших" звёзд

Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года. Впрочем, Юлиан не унывает.

– Я не буду, как многие артисты, плакаться из-за отсутствия заработка, – заявил Юлиан. – Вообще, очень стыдно за моих коллег, которые ревут, что остались без концертов. Они все обеспеченные люди, которые имеют много недвижимости, в том числе и за рубежом.

Все их слова – полный позор, это вызывает только насмешки со стороны простых людей, – убежден певец.

Юлиан дал совет «обнищавшим» звёздам. Он точно знает, как сделать так, чтобы знаменитости перестали плакаться.

– Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег, – говорит артист. – Зачем смешить народ? Всем же понятно, что последний кусок хлеба никто из моих коллег не доедает.

Сам певец в пандемию решил заняться бизнесом. Он открыл кафе в Суздале, которое назвал в честь своего хита, сделавшего его знаменитым, – «Русский вальс».

А вот на личном фронте, как уверяет Юлиан, у него изменений нет. После развода с Анастасией певец так и не нашел спутницу жизни.

Впрочем, как выяснили наши корреспонденты, Юлиан лукавит. О том, с кем он коротает дни и ночи, читайте вскоре на Sobesednik.ru.