Собрали по кусочкам: московские врачи спасают звездного дизайнера

Звездный дизайнер Аника Керимова, в чьих нарядах можно увидеть Наташу Королеву, Леру Кудрявцеву, Светлану Ходченкову, Азизу и других знаменитостей, изнывает от боли.

Во время отдыха на Мальдивах дизайнер поскользнулась в собственном номере и упала. Уже в Москве врачи зафиксировали у нее перелом конечности и наложили гипс. Впрочем, на этом неприятности не закончились.

– Боль была жуткая, – вздыхает Аника. – Таблетки, которые мне прописали, особо не помогали.

На днях звездный дизайнер оказалась на операционном столе. Медики настояли на срочной операции, сообщив, что без вмешательства кости не смогут правильно срастись.

– У меня оказалась сломана ладьевидная кость, – говорит Аника. – Врачи сказали, что без операции рука не сможет функционировать, как прежде. Потому как перелом оказался очень сложным. Конечно, перед вмешательством я волновалась. Но понимала: без этого не обойтись.

Операция длилась больше четырех часов. Кости руки врачи собирали по кусочкам. Винтами их стягивали.

Сейчас в руке у меня стоит спица. К счастью, ее не нужно будет изымать. Как я поняла, она рассосется сама.

Аника уверяет: она даже не ожидала, что проблемы с рукой окажутся настолько серьезными. Керимова не исключает, что это произошло из-за перенесенного коронавируса.

Аника в больнице не падала духом//фото: личный архив А.Керимовой

– Болела я достаточно тяжело, – рассказывает Аника. – Две недели лежала в больнице. После этого началась реабилитация. Я специально поехала на Мальдивы, так как всем выздоровевшим необходим морской воздух.

Ковид – опасная болезнь, – признает Аника. – Никто не знает, какие последствия возникнут после него. Я не исключаю, что хрупкость костей – это одно из неприятных последствий коронавируса. Как и проблемы с памятью, которые у меня начались именно после того, как я перенесла ковид.

Сейчас Аника восстанавливается после перенесенной операции, не забывая о работе. Керимова готовит несколько нарядов для Наташи Королевой, которая выйдет в них на сцену 17 апреля во время сольного концерта в Москве. А также платье для грядущей помолвки певицы Азизы с итальянским возлюбленным по имени Алессандро. Керимова обещает, что эскизы будущих нарядов первыми увидят читатели Sobesednik.ru.