Азиза будет моей: Звездный стоматолог хочет расстроить свадьбу певицы с итальянцем

Певица Азиза вовсю готовится к помолвке с итальянцем по имени Алесандро. Знаковое событие произойдет уже в самое ближайшее время. Между тем столичный бизнесмен Давид Григорян, с которым артистка встречалась в прошлом году, планирует вернуть расположение певицы. О своих намерениях Григорян рассказал Sobesednik.ru

В прошлом году в шоубизнесе активно обсуждали отношения Азизы с звездным стоматологом Давидом Григоряном. Пара буквально светилась от счастья: Давид трепетно ухаживал за звездой и осыпал ее комплиментами. Скрепить свои отношения официально влюбленные планировали в конце сентября. На свадьбу они заказали двадцать килограммов черной икры и свадебное платье у звездного дизайнера Аники Керимовой за 11 миллионов рублей.

Гром грянул за несколько дней до торжества. Ксения Бородина уличила жениха Азизы во флирте с одной из участниц «Дома-2». Этого темпераментная Азиза простить не смогла. Впрочем, сам Давид до сих пор не чувствует себя виноватым. Он уверяет: боли Азизе он не причинил.

– Я ее не обидел, а, наоборот, осчастливил, – уверяет Давид. – Нам было хорошо вместе. Поэтому я не понимаю нынешних действий Азизы. Разве можно было променять армянскую любовь на итальянскую?

По словам Давида, с ним Азиза была по-настоящему счастлива. Поэтому он не исключает, что в ближайшее время певица одумается и вернется к нему. Во всяком случае, отступать Давид не намерен.

– Азиза – прекрасный человек, – продолжает Давид. – Она уникальная женщина. Такие встречаются крайне редко. Конечно, я знаю о ее новых отношениях. Сейчас я думаю, как мне действовать дальше. Могу сказать одно: так, как я любил Азизу, пока не полюбил никого. Мы с ней еще будем вместе. Вскоре Азиза и сама поймет: с армянским мужчиной темпераментом ни один итальянец сравниться никогда не сможет.