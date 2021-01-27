"Слезы крокодильи!": Королева разбушевалась из-за покаяния любовницы Тарзана

История с «изменой» Тарзана приобрела неожиданный поворот. Одна из подруг Анастасии Шульженко Милана Миломанова, которая тоже была в тот злополучный вечер в квартире Королевой, разоткровенничалась. Девушка заявила, что интрижку с Тарзаном Шульженко затеяла ради десяти тысяч подписчиков в Instagram. Миломанова просит Королеву ее простить, ведь в противном случае она рискует оказаться за решеткой!

Всем известно, что в момент «измены» Тарзана в квартире находились две девушки: Анастасия Шульженко и Милана Миломанова. Милане тоже приписывали роль любовницы Тарзана. Впрочем, вскоре выяснилось, что она занималась в квартире Королевой другими вещами: снимала видео, на котором Анастасия и Тарзан обнимаются и разгуливают по квартире Наташи Королевой в чем мать родила.

Наташа Королева с мужем // фото: Global Look Press

Теперь за это ей придется нести ответственность. В данный момент правоохранительные органы расследует уголовное дело как раз по факту изготовления и распространения порнографии с участием Тарзана. А так как ролик сняла Милана, ей и придется отвечать перед законом.

На днях Миломанова дала откровенное интервью, в котором заверила: снять скандальное видео с участием Тарзана ее попросила именно Шульженко. Для этого она и взяла ее на встречу с мужем Королевой.

По словам Миломановой, Настя была уверена: после обнародования ролика разразится скандал, она станет известной, у нее появятся дополнительные подписчики в социальных сетях, и она сможет продавать рекламу.

Испугавшись обвинительного приговора, Милана стала просить у Королевой прощения. Впрочем, Наташа прощать никого не собирается и уверяет: она будет действовать исключительно в рамках закона.

– Это крокодильи слезы! – заявила звезда. – Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!

Наташа Королева с мамой // фото: Global Look Press

Я больше переживаю за наших родных, которые приняли эту историю близко к сердцу и потратили кучу нервов из-за всего произошедшего, – вздыхает Королева. – Я сейчас нахожусь у мамы в Майами. Она тоже очень переживала. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить!