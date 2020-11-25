"Плюнула и правильно сделала!": Тамара Семина о том, почему Королева простила Тарзана

Легендарная актриса Тамара Семина наблюдает за тем, что происходит в шоубизнесе. Звезда советского кино призналась, что переживала за Наташу Королеву, когда Тарзана поймали на измене с Анастасией Шульженко. Семина в ужасе от произошедшей ситуации.

Тамара Семина // фото: Global Look Press

– Эта мадам его схватила, напоила, что-то подсыпала, наверное, в водку! – возмущается звезда. – А ему Тарзану что? «Наше дело не рожать, сунул-вынул и бежать!» А она его стала преследовать, говорить, что беременна от него. Ее даже вызвали в программу «На самом деле». И что выяснилось? Нифига она не беременна! И пошла она к чертовой матери.

Актриса уверяет: Королева поступила правильно, что не разорвала отношения с Тарзаном. По ее словам, к мужским изменам нужно относиться проще.

– Наташка мудро поступила: не обратила внимания на это и все, – продолжает артистка. – Она – очень мудрая. Со мной работала одна женщина, у которой муж ходоком был. Ей говорили: «Как ты терпишь его? Он же такой кобелина, ни одной юбки не пропустит!» А она отвечала совершенно спокойно: «Не мыло – не смылится!» Какая может быть трагедия из-за измены мужика, Господи Боже мой. Королева плюнула на это дело и правильно сделала.