Спасибо Усманову: Ходченкова поиграла в интриги в сборной России по фехтованию

В России продолжают делать фильмы о больших спортивных победах. «На острие» (в прокате с 26 ноября) – о том, как две представительницы разных поколений российской школы фехтования подошли к финалу Олимпиады в Рио 2016 года.

Спортсменок, прототипами которых стали Софья Великая и Яна Егорян, сыграли Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Их тренера – Сергей Пускепалис.

Хоккей на российском экране был, баскетбол был, в футболе гордиться особо нечем (на эту тему снимают в основном про легендарных футболистов всесоюзного масштаба). И вот дело дошло до фехтования. Почему вдруг фехтование и что можно было вытащить из олимпийского финала Рио между двумя российскими спортсменками для экранизации? Ответ, похоже, кроется в начале финальных титров, где выражается благодарность президенту Международной федерации фехтования Алишеру Усманову. Алишер Бурханович, как известно, неравнодушен не только к фехтованию, но и к кино, и тут сошлись две стихии, вряд ли разминувшись со стихией главной – денежной.

Ходченкова, Милославская и Пускепалис играют прекрасно. И если бы ценность кино заключалась только в актёрской игре, это было бы очень хорошо. Плохо, когда описание фильма, состоящее из 1-2 предложений, в принципе даёт исчерпывающее представление о нём, а собственно просмотр мало что добавляет.

Это фильм о женских интригах и женском стервозном характере. Кому этого не хватает в жизни (или, может, кто-то хочет взять мастер-класс), тому, пожалуй, будет интересно. Но даже самые высокомерные стервы на втором часу просмотра должны сказать своё сакраментальное «Ой, всё» и углубиться в реальные интриги в своём гаджете.

Понятно всё и сразу: молодая, дерзкая и хамоватая спортсменка плевать хотела на авторитеты и готова сносить всё на своём пути. Заслуженная и титулованная прима фехтования переживает: то плачется в жилетку мужу, то строит в ответ козни, то пытается найти подход и даже помочь девчонке. Если бы режиссёр в большей степени сосредоточился на внутренних драмах более возрастной героини Ходченковой, то, учитывая талант Светланы, возможно, глубины получилось бы больше. Но типаж, не менее талантливо воплощённый Милославской, бесспорно, тоже интересен и заслуживает внимания.

Если актрис банально жалко было резать на монтажном столе, то понять создателей фильма можно. Но в итоге остались 115 слишком долгих минут с похожими и слишком уж рисованными страстями на грани гротеска.